Dolar
35.84
Euro
37.15
Altın
2,800.34
ETH/USDT
3,244.50
BTC/USDT
101,922.00
BIST 100
10,004.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Ardahan 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor
logo
Yaşam

AFAD ekipleri 2 bin 225 rakımlı bölgede çığda arama kurtarma eğitimi alıyor

Van'da Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Diyarbakır, Ağrı, Sivas ve Siirt’ten gelen 35 kişilik ekiplere, olası çığ riskine karşı eğitimler veriliyor.

Orhan Sağlam  | 01.02.2025 - Güncelleme : 01.02.2025
AFAD ekipleri 2 bin 225 rakımlı bölgede çığda arama kurtarma eğitimi alıyor Fotoğraf: Özkan Bilgin/AA

Van

Türkiye'nin en çok kar alan illerinden biri olan ve 4-5 Şubat 2020'de Bahçesaray kara yolunda meydana gelen çığlar nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği Van'da, çığın yeni acılara neden olmasının önlenmesi amacıyla başlatılan eğitimler devam ediyor.

Meydana gelebilecek çığ vakalarında arama kurtarma çalışmalarına kısa sürede başlanması amacıyla kentteki güvenlik güçlerine eğitim veren AFAD İl Müdürlüğü, başka illerden gelen AFAD personellerine yönelik eğitim faaliyetlerini de yürütüyor.

AFAD Başkanlığının talimatıyla başlatılan çalışma kapsamında Diyarbakır, Siirt, Sivas ve Ağrı illerinden Van'a gelen 35 personel, teorik ve pratik eğitim aldı.

İl Müdürlüğünün yerleşkesindeki eğitimin ardından Van-Hakkari kara yolu üzerindeki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'ne götürülen personel, karla kaplı alanda çığ riski analizi, çığ bölgesinde güvenli çalışma yöntemleri, ekipmanların doğru kullanımı ve arama-kurtarma sırasında dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgilendirildi.

"Eğitimlerimiz şubatın sonuna kadar devam edecek"

AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, AA muhabirine, ilin coğrafi yapısından dolayı çığların yaşandığını söyledi.

Eğitim ve müdahale kapasitelerinin artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Ulutaş, "Bahçesaray, Çatak, Gürpınar ve Başkale ilçelerinde güvenlik korucularına ve jandarma personeline çığda arama ve kurtarma eğitimleri verdik. Daha sonraki süreçlerde AFAD başkanlığımızın talimatıyla Sivas, Diyarbakır, Siirt ve Ağrı illerinden 35 personele eğitim veriyoruz. Arama kurtarma eğitimlerinin dışında çığ meydana geldiğinde havanın kötü olmasına karşı kış kampçılığı eğitimi de programda yer alıyor." diye konuştu.

Ekiplerin sahada dinlenme veya bölgede kalmalarını gerektiren durumlarda almaları gereken tedbirler konusunda da bilgilendirildiğini anlatan Ulutaş, şunları kaydetti:

"Geri dönme durumları olmadığı zamanlarda verdiğimiz eğitimlerle kar mezarı gibi yapılar yaparak kendilerini korumalarını sağlamaya çalışıyoruz. Sondalama, çığ bölgesine nasıl girilir, çığ bölgelerinde sıcak, soğuk ve ılık alanların tespiti, müdahalenin nasıl yapılacağı gibi konular üzerinde bilgilendirme yapıyoruz. Eğitimlerimiz şubatın sonuna kadar devam edecek."

"Çığda nasıl çalışma yürüteceğimizi öğrendik"

Siirt'ten gelen arama kurtarma teknisyeni Aslı Şen de 2 bin 225 rakımlı alanda uygulamalı eğitim aldıklarını dile getirdi.

Çığ bölgesinde nasıl yürümeleri gerektiği, nasıl daha hızlı hareket edebilecekleri konusunda bilgiler aldıklarını anlatan Şen, "Bu eğitimlerden önce çığda ne yapmamız gerektiğini tam anlamıyla bilmediğimizi anladık. Çığ parkurları, çığda daha güvenli alanların oluşturulması ve çığda nasıl arama çalışması yürüteceğimizi öğrendik." diye konuştu.

Diyarbakır'da 15 yıldır arama kurtarma teknisyeni olarak çalışan Abdulkadir Acun ise "Olası afetlerde koordinasyonun sağlanması, teknik malzeme kullanımı, kötü hava koşullarında ne yapmamız gerektiği konularında eğitim alıyoruz. Kar katmanları arasındaki sertliği ölçemiyorduk, aldığımız eğitim sayesinde bunları değerlendirebiliyoruz." dedi.

Sivas'tan 15 kişilik ekiple gelen Yılmaz Şahinbay, alanında uzman eğitmenlerden aldıkları çığla ilgili eğitimlerin çok faydalı olduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Barış Manço'nun vefatının 26'ncı yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Çanakkale sahillerinde müsilaj görülmeye başlandı
Emeklilik nedeniyle kesilen aile yardımı KDK aracılığıyla geriye dönük olarak ödendi
Ticaret Bakanlığı ekiplerinden lüks araç ve uyuşturucu operasyonları
Halep'in Tel Susin köyündeki çimento fabrikasında teröristlerce kullanılan tünel bulundu

Benzer haberler

AFAD ekipleri 2 bin 225 rakımlı bölgede çığda arama kurtarma eğitimi alıyor

AFAD ekipleri 2 bin 225 rakımlı bölgede çığda arama kurtarma eğitimi alıyor

Yüksek basınç etkisi Van'daki hava kirliliğini artırıyor

Van'da aşırı soğuklar nedeniyle boruları patlayan su deposu buz tuttu

Kartalkaya'da yangın çıkan otelde Bakanlık ve AFAD heyeti inceleme yaptı

Kartalkaya'da yangın çıkan otelde Bakanlık ve AFAD heyeti inceleme yaptı
Van Gölü'nün mavi sularında 22 yıldır balıkçılık yaparak ailesini geçindiriyor

Van Gölü'nün mavi sularında 22 yıldır balıkçılık yaparak ailesini geçindiriyor
Namağlup kadın futbol takımının "Güven" veren forveti

Namağlup kadın futbol takımının "Güven" veren forveti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet