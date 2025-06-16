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Yaşam

Adrenalin tutkunları Köprüçay'da rafting heyecanı yaşıyor

Dünyanın önemli rafting rotalarından kabul edilen Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Köprüçay, günlük rutinden uzaklaşıp, macera dolu farklı bir tatil deneyimi yaşamak isteyenlerin gözde rotalarından biri haline geldi.

Mustafa Taş  | 16.06.2025 - Güncelleme : 16.06.2025
Adrenalin tutkunları Köprüçay'da rafting heyecanı yaşıyor Fotoğraf:Mustafa Taş/AA

Antalya

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Köprülü Kanyon Milli Parkı'ndaki Köprüçay'ın 14 kilometrelik parkurunda kürek çeken tatilciler, heyecan dolu anlar yaşıyor.

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Antalya, yalnızca denizi, kumu, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle değil, aynı zamanda sunduğu doğa aktiviteleriyle de tatilcilerin vazgeçilmez rotaları arasında yer alıyor. Kentin farklı bölgelerinde doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen turistler, alternatif turizm olanaklarına yöneliyor.

Bu alternatiflerin başında gelen Köprülü Kanyon Milli Parkı, Manavgat'ın Beşkonak Mahallesi'nde yer alıyor. Bölgeden geçen Köprüçay, adrenalin tutkunları, macera arayanlar ve doğaseverler için unutulmaz bir deneyim sunuyor. Her geçen yıl daha fazla kişinin ilgisini çeken Köprüçay, dünyanın en gözde rafting noktalarından biri olarak gösteriliyor.

Sabahın erken saatlerinde tur firmalarının servisleriyle bölgeye gelen turistler, rehberlerden parkur hakkında bilgi aldıktan sonra can yelekleri ve kasklarını takarak bot veya kanolara biniyor.

Köprüçay'ın serin sularında yaklaşık 14 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen rafting turları, turistlere doğayla baş başa unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yaklaşık 4 saat süren etkinlikler sırasında verilen molalarda katılımcılar yüzerek serinleme imkanı buluyor.

Raftingin yanı sıra buggy, zipline, ATV, cip safari gibi doğa sporlarının da sunulduğu bölgede, turistler günü dolu dolu geçiriyor. Doğal ve tarihi güzelliklerin bulunduğu çevreye yapılan kısa geziler de turlara renk katıyor.

Köprüçay’da yapılan etkinlikler, hem bireysel ziyaretçiler hem de grup eğlenceleri arayanlar için farklı bir tatil alternatifi oluşturuyor. Parkur boyunca çekilen fotoğraf ve videolarla yaşanan anılar ölümsüzleştiriliyor.

Sezon hızlı başladı

Beşkonak Karabük Turizmi Geliştirme Kooperatifi Başkanı Ali Tırnaksız, AA muhabirine rafting sezonunun martta başladığını ve kasıma kadar sürmesini beklediklerini söyledi.

Sezona hızlı başladıklarını aktaran Tırnaksız, okulların kapanmasıyla yoğunluğun daha da artacağını ifade etti.

Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması halinde bu yılın rekorla kapatılacağını değerlendirdiklerini belirten Tırnaksız, "Sezonun yoğun dönemi olan temmuz-ağustos aylarında hafta sonları günlük 8 ila 10 bin, hafta içi ise yaklaşık 5-6 bin turistin bölgeye gelmesini bekliyoruz. Yılda daha fazla turistin bu bölgeye gelmesini bekliyoruz. Turlarımıza özellikle Ruslar, İngilizler, İranlılar, Araplar ve yerli turistler büyük ilgi gösteriyor." diye konuştu.

"7'den 70'e herkes rafting yapabilir"

Köprüçay’ın dünyada tehlikesiz rafting parkurları arasında ikinci sırada yer aldığını vurgulayan Tırnaksız, "Doğanın bu güzelliğini görmeye herkesi bekliyoruz. Burada 7'den 70'e herkes rafting yapabiliyor. Zorluk derecesi yok denecek kadar az, sularımız berrak ve çok temiz. Gelen turistler memnun ayrılıyor. Ayrıca rafting turunu zipline, buggy ve ATV gibi aktivitelerle de zenginleştirdik." ifadelerini kullandı.

Ailesiyle raftinge gelen Mustafa Sarıca da Antalya'ya yakınlığı nedeniyle Köprülü Kanyon'u tercih ettiklerini dile getirdi.

Serin sularda doğayla iç içe, eğlenceli spor aktivitesi yaptıklarını ifade eden Sarıca, "Herkese tavsiye ederim. Sabah buggy turuyla başladık, ardından rafting yaptık. Mola sırasında tekrar buggy turuna çıktık. Günümüzü dolu dolu geçirdik, çok eğlendik." dedi.

Rafting yapan Orhan Tüzen ise bölgenin doğası ve hijyen koşullarından memnun kaldığını dile getirerek, "Muhteşem bir havası ve suyu var. Ailecek gelinip keyifle zaman geçirilecek bir yer. Henüz 1 yaşını doldurmamış bebeğimizle rafting yaptık, çok güvenli ve eğlenceli bir deneyim yaşadık." diye konuştu.

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