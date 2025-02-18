Adıyaman'da Kenyalı kadın Müslüman oldu
Adıyaman'da yaşayan Kenyalı Mary Wambuı Mburu, düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.
Adıyaman
Mburu, Müslüman olmaya karar verdikten sonra Samsat ilçesinde bulunan sahabelerden Safvan Bin Muattal Türbesi'ni ziyaret etti.
Burada düzenlenen ihtida merasiminde, Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyen Mburu, İlçe Müftüsü Ahmet Kızmaz öncülüğünde kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.
Kur'an-ı Kerim ve seccade hediye edilen Mburu, ismini "Meryem" olarak değiştireceğini söyledi.
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