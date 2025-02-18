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Yaşam

Adıyaman'da Kenyalı kadın Müslüman oldu

Adıyaman'da yaşayan Kenyalı Mary Wambuı Mburu, düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

Muhammet Ballı  | 18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
Adıyaman'da Kenyalı kadın Müslüman oldu

Adıyaman

Mburu, Müslüman olmaya karar verdikten sonra Samsat ilçesinde bulunan sahabelerden Safvan Bin Muattal Türbesi'ni ziyaret etti.

Burada düzenlenen ihtida merasiminde, Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyen Mburu, İlçe Müftüsü Ahmet Kızmaz öncülüğünde kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

Kur'an-ı Kerim ve seccade hediye edilen Mburu, ismini "Meryem" olarak değiştireceğini söyledi.


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