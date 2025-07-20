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Yaşam

Adana'daki Akyatan Lagünü flamingolarla renklendi

Göçmen kuşların mola yerlerinden Adana'nın Karataş ilçesindeki Akyatan Lagünü, flamingolarla hareketlendi.

Alaeddin Çoğal  | 20.07.2025 - Güncelleme : 20.07.2025
Adana'daki Akyatan Lagünü flamingolarla renklendi Fotoğraf: Alaeddin Çoğal/AA

Adana

Uluslararası öneme sahip sulak alanlardan Çukurova Deltası'nın en geniş lagünü Akyatan, bu yıl da kuşların göç yolundaki mola yerlerinden oldu.

Bölgede konaklayan flamingolar, lagüne renk kattı.

Flamingoların sudaki beslenmesi ve hareketleri kamerayla görüntülendi.

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