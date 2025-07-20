Adana'daki Akyatan Lagünü flamingolarla renklendi
Göçmen kuşların mola yerlerinden Adana'nın Karataş ilçesindeki Akyatan Lagünü, flamingolarla hareketlendi.
Adana
Uluslararası öneme sahip sulak alanlardan Çukurova Deltası'nın en geniş lagünü Akyatan, bu yıl da kuşların göç yolundaki mola yerlerinden oldu.
Bölgede konaklayan flamingolar, lagüne renk kattı.
Flamingoların sudaki beslenmesi ve hareketleri kamerayla görüntülendi.
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