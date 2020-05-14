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Yaşam

Adana'da karpuz hasadı hafta sonu başlayacak

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Adana karpuzunun hasadına hafta sonu başlanacağını söyledi.

Eren Bozkurt   | 14.05.2020
Adana'da karpuz hasadı hafta sonu başlayacak

Adana

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de yılda yaklaşık 830 bin dönüm alanda karpuz ekildiğini ifade etti.

Adana'da da yaklaşık 120 bin dönüm alanda ekim yapıldığını aktaran Doğan, şöyle konuştu:

"Hasat hafta sonu tam hızıyla başlayacak ve temmuz ayının ortasına kadar sürecek. Erkenci karpuzda dekar başına 3-5 ton, geç olanda da 8-10 ton arası verim alıyoruz. Hasat tam anlamıyla başladığında rekolte beklentimiz net olarak çıkacak. Hasadın ardından karpuzlar iç piyasaya sürülecek. Kilogramı 2-2,5 liradan piyasaya çıkmasını, bölgede hasatlar arttıkça fiyatların daha da düşmesini bekliyoruz."

Doğan, tüm üreticilere hayırlı hasat temennisinde bulundu.

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