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Yaşam

Adana'da balıkçıların oltasına 26 kilogramlık lambuka takıldı

Adana'nın Karataş ilçesinde, amatör balıkçılar, 26 kilogramlık lambuka yakaladı.

Mehmet Sancakzade  | 04.06.2024 - Güncelleme : 04.06.2024
Adana'da balıkçıların oltasına 26 kilogramlık lambuka takıldı

Adana

Botla denize açılan Mert Dikici ve Orhan Çelenk, attıkları oltaya lambuka takıldığını fark etti.

Balıkçılar, uzun uğraşlar sonucu yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda ve 26 kilogramlık balığı bota aldı.

Balıkçılar teknelerine aldığı lambukayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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