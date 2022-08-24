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Yaşam

AB'nin kalbi Brüksel'de 30 metrelik Ukrayna bayrağı açıldı

Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü'nde Avrupa Birliği'nin (AB) kalbi sayılan Brüksel'de 30 metre uzunluğunda Ukrayna bayrağı açıldı.

Ömer Tuğrul Çam   | 24.08.2022
AB'nin kalbi Brüksel'de 30 metrelik Ukrayna bayrağı açıldı Fotoğraf: Ömer Tuğrul Çam/AA

Brüksel

Brüksel'in merkezindeki tarihi Grand Place meydanında bayrağın açılması için düzenlenen etkinliğe, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de katıldı.

Von der Leyen, Ukrayna renklerindeki kıyafetiyle katıldığı etkinliğe gelen yüzlerce Ukraynalı ile bir araya geldi ve AB'nin destek mesajlarını yineledi.

Bağımsızlık Günü vesilesiyle bir de video mesaj yayımlayan von der Leyen, "Her gün yaptığınız fedakarlıkların yanına bile yaklaşamayız ama yanınızda olabiliriz ve olacağız." dedi.

Von der Leyen, savaş bittikten sonra ülkeyi yeniden birlikte inşa edeceklerini belirterek, "Çocuklarınız adil ve özgür bir Ukrayna'da büyüyecek." diye konuştu.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de ayrı bir video mesajla Ukrayna'ya desteğini ifade etti.

"Sizin bağımsızlığınız bizim bağımsızlığımız, sizin özgürlüğünüz bizim özgürlüğümüzdür." diyen Michel, Ukrayna'nın geleceğinin AB'de olduğunu belirtti.

Ukrayna'nın bağımsızlığı dolayısıyla AB Komisyonu binası da gece Ukrayna bayrağının renkleri olan sarı ve mavi ışıklara büründü.

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