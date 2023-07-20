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Yaşam

ABD'de 1 milyar dolarlık "Powerball" ikramiyesinin kazananı belli oldu

ABD tarihinin en büyük altıncı ikramiyesi olan 1,08 milyar dolarlık "Powerball" ikramiyesinin kazananı belli oldu.

Ekip  | 20.07.2023 - Güncelleme : 20.07.2023
ABD'de 1 milyar dolarlık "Powerball" ikramiyesinin kazananı belli oldu

Ankara

Piyango kuruluşu The California Lottery, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, kazanan kişinin bileti Los Angeles'daki Las Palmitas Mini Marketi'nden aldığını duyurdu.

Son alınan biletlerle başta 1 milyar dolar olan ikramiye 1,08 milyar dolara yükselerek ABD tarihinin en büyük altıncı ikramiyesi olarak kayıtlara geçti.

ABD’nin 45 eyaletinde oynanan Powerball'da kazanma şansının, 292,2 milyonda bir olduğu belirtiliyor.

Powerball, en son 19 Nisan'da yaklaşık 253 milyon dolar kazandırmıştı.

En büyük Powerball ikramiyesi olan 2,04 milyar dolar değerindeki bilet Kasım 2022'de sahibini bulmuştu.


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