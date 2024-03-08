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Yaşam

Abant'ta martta yağan kar tatilcileri sevindirdi

Türkiye'nin doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda tatilciler, mart ayında yağan karın tadını çıkardı.

Zafer Göder  | 08.03.2024 - Güncelleme : 08.03.2024
Abant'ta martta yağan kar tatilcileri sevindirdi Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Bolu

Bolu'ya yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan milli parkta öğleden sonra etkili olan sağanak, hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kar yağışına bıraktı.

Zaman zaman etkisini artıran kar yağışıyla milli park beyaza büründü.

Hafta sonu tatilini geçirmek için Abant'taki otellere gelenler, karın yağmasıyla sevinç yaşadı.

Otellerin bahçesine çıkan tatilciler, kar topu oynayarak eğlendi.

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