Dolar
14.95
Euro
15.76
Altın
1,883.75
ETH/USDT
2,559.10
BTC/USDT
34,526.00
BIST 100
2,458.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde 7 yıl aradan sonra ilk ayin yapılıyor
logo
Yaşam

89 yaşındaki annesine bebek gibi bakıyor

Kocaeli'de 69 yaşındaki Melek Arıkan, 5 yıldır birlikte yaşadığı annesinin her türlü ihtiyacını özveriyle karşılıyor.

Esmer Geçal   | 08.05.2022
89 yaşındaki annesine bebek gibi bakıyor Fotoğraf: Esmer Geçal - AA

Kocaeli

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Melek Arıkan, 89 yaşındaki annesine şefkatle bakarak fedakarlık örneği gösteriyor.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde ikamet eden, aynı zamanda Darıca Bir Umut Engelliler Derneğinin de başkanı olan Arıkan, 5 yıl önce annesi Mehpare Demirel'i ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmaya başlaması üzerine yanına aldı.

İlerleyen yaşı nedeniyle yürümekte güçlük çeken annesine adeta bebek gibi bakan Arıkan, fedakarlığı ve özverisiyle çevresindekilerin takdirini kazanıyor.

"Elini tutmamız ömrüne ömür katıyor"

Melek Arıkan, AA muhabirine, ilerleyen yaşı nedeniyle yürümekte güçlük çeken ve ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaz hale gelen annesini 5 yıl önce yanına aldığını söyledi.

Annesinin iş yapamadığı için günü ibadetle geçirdiğini ve hobi olarak örgü ördüğünü anlatan Arıkan, "Ev işlerini bizler yapıyoruz. Yemeğini hazırlıyoruz. Birlikte kalkıp birlikte yemek yiyoruz. Hava güzel olduğu zaman dışarı çıkıyoruz. Sosyal hayatın içinde olsun istiyoruz. Bizim desteğimiz sayesinde yürüteciyle ağır ağır geziyor." diye konuştu.

Arıkan, annelerin kutsal olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çocukken ağladığımızda yatağından fırlayan cennet kokulu annelerimize, bu günlerinde bizim evlatları olarak bakmamız gerekiyor. Hiç kimsesi olmadığı zaman devletimiz yardım ediyor ama evlatlar annelerini yanlarına alsınlar. Onların mutlulukları, bizlerin sesini duyması, elini tutmamız ömrüne ömür katıyor. Daha sıhhatli ve mutlu oluyorlar."

"Çok mutluyuz annemizle"

Üç kardeş olduklarını ve annesinin zaman zaman diğer kardeşlerinde de kaldığını belirten Arıkan, "Biz çok mutluyuz annemizle. İnşallah bizim çocuklarımız da bizden gördüklerini hayata geçirirler." ifadelerini kullandı.

Arıkan, tüm annelerin Anneler Günü'nü tebrik etti.

Anne Mehpare Demirel de çocuklarının kendisine çok güzel baktığını belirterek, "Allah onlara iyi günler göstersin." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 45 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü
Çin'de son 24 saatte 4 bin 462, Hong Kong'da 278 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 1661 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 11 kişi hayatını kaybetti
İspanya ve Portekiz'de Kovid-19 vakalarındaki artış dikkati çekiyor
Çin'de son 24 saatte 4 bin 675, Hong Kong'da 324 Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

Şehit verdiği 2 evladını Anneler Günü'nde özlemle yad ediyor

Şehit verdiği 2 evladını Anneler Günü'nde özlemle yad ediyor

Fedakar anne hayatını engelli oğluna adadı

Türkiye şampiyonu anne, oğluyla dans pistinde buluştu

Tüketici Konfederasyonu, özel günlerde internetten alışverişte dolandırıcılara karşı uyardı

Tüketici Konfederasyonu, özel günlerde internetten alışverişte dolandırıcılara karşı uyardı
89 yaşındaki annesine bebek gibi bakıyor

89 yaşındaki annesine bebek gibi bakıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüce hasletlerin sembolü olan annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüce hasletlerin sembolü olan annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum