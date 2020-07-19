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Yaşam

'7 cüceler' antik kentteki kazı ekibinin maskotu oldu

Düzce'de tarihi Konuralp bölgesinde bulunan, döneminde bölgenin ticaret yükünü üstlendiği değerlendirilen Roma Köprüsü'nün kazı alanında dünyaya gelen 7 yavru köpek, kazı ekibinin maskotu oldu.

Ömer Ürer   | 19.07.2020
'7 cüceler' antik kentteki kazı ekibinin maskotu oldu Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Bölge tarihini gün yüzüne çıkarmak amacıyla Düzce'nin Konuralp Mahallesi'nde yürütülen kazı çalışmaları devam ediyor.

"Batı Karadeniz'in Efes"i olarak adlandırılan Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde bulunan ve 3 yıldır kazıların devam ettiği Roma Köprüsü'nun yer aldığı alanda görev yapan ekip, çevre temizliği sırasında yeni yavrulamış bir köpeğe rastladı.

Yeni yuva yaptıkları yavru köpekleri sahiplenen kazı ekibi, 7 yavrusunu beslemekte güçlük çektiğini düşündükleri anne köpeğe destek için hayvanları biberonla beslemeye başladı.

Kazı ekibi, "7 cüceler" ismini verdikleri ve adeta bebek gibi baktıkları yavru köpekleri sahiplendirmek istiyor.

"Buradaki yorgunluğumuzu alıyorlar"

Kazı alanının şantiye şefi mimar Yusuf Kelekçier, AA muhabirine, kazı alanında temizlik çalışması yaparken bir köpeğin yavruladığını fark ettiklerini belirterek, "Yavrulara anneleriyle birlikte bakmaya başladık. Şantiyemize ayrı bir renk kattılar. Onlara '7 cüceler' diyoruz." diye konuştu.

Kelekçier, yavru köpekleri biberonla beslediklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"7 yavruyu beslemek için annelerinin sütü yetmiyor. Bu nedenle biz de süt vererek destek oluyoruz. Maskotumuz oldular. Buradaki yorgunluğumuzu alıyorlar. Açıkçası sahiplendirmek isterim. Şantiye ortamında çalışıyoruz. Yüksek yerler var. Araçlarımız gelip gidiyor. Bu ortam onlar için pek güvenli değil. Vatandaşlara bir çağrıda bulunuyorum; çok güzel yavrular. Hayvan sevgisi olan insanları sahiplenmeleri için bekliyorum."


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