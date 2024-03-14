Dolar
32.13
Euro
35.13
Altın
2,169.13
ETH/USDT
3,980.80
BTC/USDT
73,437.00
BIST 100
8,927.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Ankara’da "Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılının Kadınları Kadın İstihdam Sistemi İş-Pozitif Tanıtım Programı ve İstihdam Fuarı"nda konuşuyor.
logo
Yaşam

62 yaşındaki para badmintoncu raketini diğer engelliler için de sallıyor

Yurt dışında çalıştığı sırada felç geçiren Durmuş Ali Baysal, 50 yaşında başladığı badmintonda elde ettiği derecelerle yetinmeyip, engellilere de verdiği eğitimle destek oluyor.

Harun Reşit Yıldıko  | 14.03.2024 - Güncelleme : 14.03.2024
62 yaşındaki para badmintoncu raketini diğer engelliler için de sallıyor Fotoğraf: Harun Reşit Yıldıko/AA

Karaman

Hatay'da yaşayan 62 yaşındaki Durmuş Ali Baysal, 2010'da çalıştığı Cezayir'de işe gitmek için uyandığında hareket edemediğini fark etmesi üzerine arkadaşlarının yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Tedavisi için Türkiye'ye dönen Baysal'ın, tedaviye rağmen sol bacağı ve sol kolundaki güç kaybının önüne geçilemedi.

Başlarda ayakta durmakta dahi güçlük çeken Baysal, 2012'de doktorunun tavsiyesiyle yürüyüş yapmak için gittiği spor salonunda ilgi duyduğu badmintona başladı, 2013'te katıldığı ilk Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Çeşitli dereceler elde eden Baysal, 2017'de aldığı antrenörlük belgesinin ardından kendisi gibi engelli çocuklara badminton eğitimi veriyor.

"Spor sayesinde kendimi geliştirdim ve engelimi önce kafada bitirdim"

Karaman'da 8-9 Mart'ta düzenlenen Para Badminton Türkiye Şampiyonası'nda karışık çiftler kategorisinde üçüncü olan Baysal, AA muhabirine, hayatının bir gecede değiştiğini, rahatsızlığının ilk zamanlarında yardım almadan günlük ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığı söyledi.

Sağdan sola dahi dönemediğini, sürekli bir refakatçiye ihtiyaç duyduğunu aktaran Baysal, psikolojik olarak da yıpratıcı bir süreç geçirdiğini dile getirdi.

Baysal, sporun hem zihinsel hem de bedensel olarak kendisini iyileştirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Spor sayesinde kendimi geliştirdim ve engelimi önce kafada bitirdim. Şu anda halimden çok memnunum. Spor her insan için önemli, engelliler için çok daha önemli. Sporla başkalarının da hayatına dokunmak istedim. Engelli çocukların spora teşvik edilmesi gerekiyor. Engelli gençlere yardımcı olmak için çalışıyorum. Kendi imkanlarımla spor salonlarına götürüp, müsabakalara katılmalarını sağlıyorum. İnşallah başarılar kazanacaklar. Hedefim engelli gençlerle çalışıp, onları hayata döndürmek."

Üçüncülük yaşadığı şampiyonanın en yaşlı sporcusu olduğuna değinen Baysal, "62 yaşla liderlik bende. Buradaki arkadaşlar bana 'Dede' diye hitap ederler. 4 torunum var, bana büyük destek veriyorlar. Madalyayı götürdüğümde hepsi boynuna takıyor, bu benim için bir gurur kaynağı oluyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Depremde 48 kişinin öldüğü binanın müteahhidi, yıkımı "geçmişteki kazaya" bağladı
Yerel yönetimler seçim sonrası su kayıplarının önlenmesine odaklanacak
Seyahat tutkunları turistik trenleri sevdi, iki rota daha listeye eklendi
MTA, diri fay haritası ve yer bilimleri portalıyla Türkiye'nin tektonik resmini ziyaretçilere sunuyor
Sosyal medyadaki "para sayma" görüntülerine ilişkin soruşturmada 2 kişi ifade vermek üzere adliyeye geldi

Benzer haberler

62 yaşındaki para badmintoncu raketini diğer engelliler için de sallıyor

62 yaşındaki para badmintoncu raketini diğer engelliler için de sallıyor

Bedensel engelli milli bilek güreşçi Halitcan Ünal'ın hedefi Avrupa şampiyonluğu

Fedakar anneler engelleri aşıp evlatlarını hayata bağladı

Karaman'da bir okulda el birliğiyle açılan atölyelerden 400'ü aşkın öğrenci faydalanıyor

Karaman'da bir okulda el birliğiyle açılan atölyelerden 400'ü aşkın öğrenci faydalanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet