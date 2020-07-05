Euro
7.72
Dolar
6.86
BIST 100
116,639.50
Altın
1,774.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

6 metre çapındaki simit ilgi gördü

Ordu'da bir firma tarafından yapılan 6 metre çapındaki simit, görenlerin ilgisini çekti.

Hayati Akçay   | 05.07.2020
6 metre çapındaki simit ilgi gördü Fotoğraf: Hayati Akçay /AA

Ordu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde faaliyet gösteren bir simit firması, kuruluş yıl dönümünde farkındalık oluşturmak için dev simit yapmaya karar verdi. 

Bunun üzerine hazırlıklara başlayan firma yetkileri, 20 kilogram un ve 3 kilogram susam kullanarak üçlü burma simidin hazırlıklarına başladı. 

Fırındaki ustalar tarafından yaklaşık 3 saatte hazırlanan 6 metre çapındaki dev simit, görenlerin dikkatini çekti.

Bir süre fırında sergilenen simit, daha sonra Ordu'daki Ahmet Cemal Mağden Huzurevi sakinlerine gönderildi.

Firma ortaklarından Coşkun Bodur, gazetecilere yaptığı açıklamada, mesleğe 13 yaşında simit satarak başladığını söyledi.

Daha sonra kentin farklı noktalarına simit dükkanları açtıklarını ifade eden Bodur, kuruluş yıl dönümüne özel dev simit yapmak istediklerini belirtti.

200 simide eşdeğer 

Bodur, farkındalık oluşturmak için böyle bir işe başvurduklarını dile getirerek 200 simide eşdeğer dev simidi yapmayı başardıklarını söyledi.

Dev simidi yaparken zorlandıklarını kaydeden Bodur, özellikle fırından çıkartırken zahmet çektiklerini anlattı.

Bodur, bunun bir nevi deneme olduğunu, yeni bir simit daha yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için başvuruda bulunacaklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da en yüksek günlük Kovid-19 ölü sayısı kaydedildi
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 11 milyon 388 bini geçti
Filistin'de Kovid-19 nedeniyle yeniden olağanüstü hal ilan edildi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Cumhuriyet tarihinin en büyük tahliye operasyonunu gerçekleştirdik
Sigarasız hayat ve spor sayesinde Kovid-19'u yendi

Benzer haberler

6 metre çapındaki simit ilgi gördü

6 metre çapındaki simit ilgi gördü