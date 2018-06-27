5 lira çikolataya, 70 lira Erdoğan'ın kampanyasına

11 Yaşındaki Zeynep Zehra Kütük, okul birincisi olduğu için kendisine ödül olarak verilen 75 liranın 5 lirası ile çikolata alarak, kalanını mektupla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kampanyasına gönderdi.

İSTANBUL - GÖKHAN YILMAZ

İsmail Tarman İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Zeynep Zehra Kütük, okulunu birinci olarak bitirince okul müdürü tarafından çeşitli hediyelerin yanı sıra, 75 lira harçlıkla da ödüllendirildi.

Kazandığı ödülün 5 lirası ile kendisine çikolata alan Zeynep Zehra Kütük, paranın kalan kısmını kendisini çok sevdiğini söylediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seçim kampanyasında kullanılmak üzere mektupla gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı'nın İstanbul'daki ofisine gönderilen mektup, özel kalem bünyesinde çalışanları da duygulandırdı.

Küçük yaştan beri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayranı olan Zeynep Zehra Kütük, mitinglere katılarak kendisine ulaşmayı denedi.

Tek arzusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarılmak olan Zeynep Zehra Kütük yazdığı mektubun hikayesini AA muhabirine anlattı.

Zeynep Zehra Kütük annesi Nurcan, babası İhsan, ağabeyi Selçuk ile birlikte Kağıthane'de yaşıyor.

"Baba beni Erdoğan'la buluştur"

Öğretmen olan anne ve babası evlerinde siyaset konuşulmamasına rağmen kızlarının televizyon programlarından Erdoğan'ı izlediğini söylüyor.

Kızının Erdoğan sevgisini anlatan Baba İhsan Kütük, şunları söyledi:

"Mitinglere katılıp, Cumhurbaşkanımıza ulaşmak istiyordu. Önde bekleyip sesini ulaştırmaya çalışıyordu. Bana, 'baba bir şey yap beni buluştur' diyordu. Yazdığı mektubun ulaşacağına ihtimal vermiyordum. Çok ümitlenme kızım bu kadar işin arasında nasıl ulaşacaklar da geri dönecekler diyordum. Çok şaşırdık." dedi.

Erdoğan sevgisinin büyüdükçe arttığını söyleyen Zeynep Zehra Kütük, "Cumhurbaşkanımıza olan sevgim büyüdükçe arttı. Daha da çok sevmeye başladım. Haberlerde görüyordum bir sürü çocuk onun yanına çıkıyordu. Bende de böyle bir his uyandı. Ben neden yanına çıkmayayım dedim. Bir mektup yazma fikri aklıma geldi." diye konuştu.

"5 lirası çikolataya 70 lirası Erdoğan'ın kampanyasına"

Kazandığı ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kampanyasına nasıl gönderdiğini anlatan Zehra Kütük, şunları söyledi:

"Onu çok seviyordum. Bir düşündüm 75 lira kazanmıştım. 5 lirasını çikolataya harcadım. Böyle bir fikir aklımda vardı ama elime para geçmiyordu. Okul birincisi olunca elime böyle bir fırsat geçti. Kampanyası için verdim."

Cumhurbaşkanı ile görüşebilirse yapacaklarını anlatan Zehra Küçük, "Ona olan sevgimi anlatır, ona sarılırım. En büyük hayalim bu çünkü benim, başka bir şey istemiyorum. Onu ne kadar çok sevdiğimi söylerim." dedi.

"Dedem gibi seviyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için İstanbul'da yaptığı tüm mitinglere giderek önden yer bulmaya çalıştığını söyleyen Kütük, "En son katıldığım mitingde ona baba diye bağırdım, çünkü o gün babalar günüydü. O kadar kişi arasında sesimi duyuramadım. Benim ona olan sevgim daha çok dedemmiş gibi. Onu dedem gibi seviyorum." ifadelerini kullandı.















