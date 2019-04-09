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Yaşam

40 metrelik kebap saniyeler içinde tükendi

Başkentte yeni açılan bir dürümcünün yaptığı 40 metre uzunluğundaki Adana kebap, saniyeler içinde tükendi.

Barış Gündoğan,Ömer Olcay   | 09.04.2019
40 metrelik kebap saniyeler içinde tükendi

Ankara

Ankara Balgat'ta bulunan Ceyhun Atuf Kansu Caddesi'ndeki Adana dürümcüsü hünerlerini sergiledi. 

Kebap ustaları, özel hazırlanan mangalda 40 metrelik kebap pişirdi. Yağmur altında gerçekleştirilen ve yapımı 30 kişilik ekiple 2 saati bulan 40 metrelik kebap, pişirilmesinin ardından saniyeler içinde yendi.

Organizasyonu gerçekleştiren kebap ustası Salih Oral, daha önce Adana'da 35 metrelik kebap yapıldığını, kendilerinin bunu 5 metre daha büyüttüklerini söyledi.

Hedef Guinness Dünya Rekorları kitabı

Amaçlarının ilerleyen süreçte Guinness Dünya Rekorları kitabına girmek olduğunu belirten Oral, bu rekor için çalışacaklarını bildirdi.

Ayrıca 3 bine yakın Adana kebap dürüm dağıtılan açılışta, vatandaşlar kebapçı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

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