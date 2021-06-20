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Yaşam

33 yıl önce kazandığı üniversiteden mezun oldu

Elazığ'da 1988'de girdiği üniversite sınavında Fırat Üniversitesi (FÜ) Fen Fakültesi Fizik Bölümünü kazanan 67 yaşındaki Zeki Gür, okulundan 33 yıl sonra mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

İsmail Şen   | 20.06.2021
33 yıl önce kazandığı üniversiteden mezun oldu Fotoğraf: İsmail Şen - Anadolu Ajansı

Elazığ

Elazığ'da yaşayan Zeki Gür, çobanlık yaparken 1988'de girdiği üniversite sınavında Fırat Üniversitesi (FÜ) Fen Fakültesi Fizik Bölümünü kazandı.

Kaydını yaptıran Gür, maddi imkansızlar nedeniyle 2'nci sınıfta okuluna ara vermek zorunda kaldı.

Çobanlık yapmaya devam eden ve zaman içinde evlenerek 4 çocuk sahibi olan Gür, öğrenci affından faydalanarak 2016'da okul sıralarına geri döndü.

Okuma azmiyle öğretmenlerinin dikkatini çeken Gür, 2020-2021 yılı eğitim döneminde tüm derslerden başarıyla geçerek diploma almaya hak kazandı.

Gür, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi düzenlenen törenle kepini takıp cüppesini giyerek mezuniyet sevincini yaşadı.

Merkeze bağlı Sarılıköyü'nde ailesi ile birlikte bağ ve bahçe işleriyle ilgilenen Gür, AA muhabirine, yıllar önce kazandığı bölümden mezun olmayı başardığını söyledi.

Yaşı ilerlediği için son 3 yıldır çobanlık yapmadığını dile getiren Gür, üniversite eğitimi sürecinde eşinin kendisine çok büyük destek verdiğini kaydetti.

Okumanın yaşının olmadığını aktaran Gür, "Bundan sonraki hedefim, alanımda yükselebildiğim kadar yükselmek, bilime katkı sunmak, bilimle uğraşmak. Yüksek lisansımı da yapacağım, profesörlüğe kadar yükseleceğim." dedi.

Çevrim içi mezuniyet töreninde konuşan FÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Soner Özgen de mezun olan tüm öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.​​​​​​​

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