3 yaşındaki Ayşe'ye 8 yaşındaki abisi hayat verdi

Nadir görülen bağışıklık sistemi hastalığı olan "Chediak Higashi Sendromu" teşhisi konulan 3 yaşındaki Şanlıurfalı Ayşe Ölmez, yaşadığı ciddi sağlık sorunlarına karşın abisinden yapılan ilikle hayata tutundu.

Fotoğraf: AA/Tezcan Ekizler

İZMİR - Tezcan Ekizler

Nadir görülen bağışıklık sistemi hastalığı olan "Chediak Higashi Sendromu" ile mücadele eden 3 yaşındaki Ayşe Ölmez, 8 yaşındaki abisinden alınan ilikle hayat buldu.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yaşayan Emine ve İsmail Ölmez çiftinin 8'inci çocuğu olarak dünyaya gelen Ayşe Ölmez, geçen haziranda yüksek ateşten dolayı önce Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ardından Adana'da bir hastaneye götürüldü ancak kendisine teşhis konulamadı.

Bunun üzerine ailenin başvurduğu Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tetkiklerde Ayşe Ölmez'e "Chediak Higashi Sendromu" teşhisi kondu.

Doktorlar, minik kıza antibiyotik tedavisine başladı ancak kesin tedavinin ilik nakliyle olabileceğini belirtti.

Ayşe'ye nakil yapılabilmesi için aileden uygun donör aranmaya başlandı, bu süreçte abi ve annenin iliğinin uyumlu olduğu tespit edildi. Doktorlar nakli 8 yaşındaki abi Mehmet Ölmez'den yapmaya karar verdi.

Bu arada minik Ayşe, ilik nakline hazırlanırken kateter enjeksiyonu ve bazı küçük karaciğer toplardamarlarının tıkanması sonucu oluşan (veno-okluzif) hastalığı nedeniyle zor günler geçirdi.

Bir süre yoğum bakım ünitesinde kalan Ölmez, özel ilaç tedavisi ve sonrası abisinden alınan ilikle sağlığına kavuştu.

"Pek görmediğimiz bir karaciğer hastalığı yaşadı"

SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniği İdari Sorumlusu Doç. Dr. Barış Malbora, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ayşe Ölmez'in kendilerine getirildiğinde durumunun çok ağır olduğunu söyledi.

"Chediak Higashi" sendromunda tek çarenin ilik nakli olduğunu belirten Malbora, şöyle konuştu:

"Nakil öncesi ve sonrası 80 gün bizim için zor geçti. Kateter enjeksiyonu Ayşe'nin hayatını ciddi anlamda tehdit etti. Ardından yine nakilden önce ve sonra pek görmediğimiz bir karaciğer hastalığı yaşadı. Karaciğeri, neredeyse tüm karnını dolduracak şekilde büyüdü. Bu sırada kan değerleri düştü, karaciğer fonksiyonla bozuldu. Sorun büyüyerek akciğerini sıçradı. Bir dönüm solunum cihazına bağlayarak Ayşe'yi topladık."

Malbora, Ayşe'nin yeniden sağlığına kavuşması için tüm arkadaşlarının çok çaba harcadığını, yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada bazı geceler küçük kızın yanında kaldıklarını ifade etti.

Uyguladıkları tedavinin olumlu yanıt verdiğini görmenin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Malbora, "Naklin ardından 70 gün geçti artık her şey yolunda. Hasta soy ismi gibi yaşama tutundu." şeklinde konuştu.

Kardeşi için okuluna ara verdi

Ayşe Ölmez'in 13 yaşındaki ablası Esra Ölmez, kardeşi yeniden sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Kardeşiyle kendisi ve annesinin ilgilendiğini anlatan Esra Ölmez, "Annem birkaç günlüğüne Şanlıurfa'ya gitti. Onu İzmir'de yalnız bırakmamak için bu sene okula ara verdim. İnşallah seneye devam edeceğim, önemli olan kardeşimin sağlığı. Kardeşim nakil olduktan sonra bazı sağlık sorunları yaşadı ama Allah'ın izniyle iyileşti." diye konuştu.