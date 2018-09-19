19 metre kebabı 15 dakikada yediler

Çorum'da bir restoranın açılışında yapılan 19 metre uzunluğunda Adana kebabı ilgi gördü. Kebap, yaklaşık 15 dakika içerisinde tüketildi.

ÇORUM

Çorum'da bir restoranın açılışında yapılan 19 metre uzunluğunda Adana kebabı ilgi gördü.



Buharaevler Mahallesi'nde 5 genç işletmeci tarafından hizmete sunulan restoranın açılışı dolayısıyla, Çorum'un plaka koduna ithafen 19 metre uzunluğunda Adana kebabı hazırlandı.



Kebap ustası Salih Oral tarafından 10 kişilik ekiple 25 kilogram malzeme kullanılarak yaklaşık 1,5 saatte hazırlanan kebap, caddeye kurulan mangalda pişirildi.

15 dakikada tüketildi

Yaklaşık 15 dakikada pişirilen kebap, daha sonra açılışa katılan davetliler ile vatandaşlara ikram edildi.



Kebap, yaklaşık 15 dakika içerisinde tüketildi.

Oral, gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 yıldır kebap ustası olduğunu belirterek, "Bugün açılış için 19 metre uzunluğunda kebap yapalım istedik. Etlerimizin tamamını Adana'dan getirdik. 300 kişilik malzeme kullandık. Gerçek Adana lezzetini Çorum'a getirdik." dedi.



Açılış törenine CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Belediye Başkanı Zeki Gül, İl Müftüsü Ahmet Akın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal'ın yanı sıra davetliler katıldı.