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Ekonomi

THY yurt içi uçuşlarındaki ikram menüsünü yeniledi

Türk Hava Yolları (THY), yurt içi uçuşlarda "ekonomi" ve "business" sınıfta yolcularına servis ettiği ikram menüsünü yeniledi.

Gökhan Yılmaz  | 21.04.2023 - Güncelleme : 21.04.2023
THY yurt içi uçuşlarındaki ikram menüsünü yeniledi

İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, "business" kabinde iç hat uçuşlarda sunulan yemeklere ev yapımı omlet seçenekleri, yumurtalı değişik kahvaltı alternatifleri, Türkiye’nin farklı bölgelerinden meze seçeneklerine ek olarak, mangal ateşinde pişmiş Adana kebabı, ızgara çeşitleri, ev yapımı mantı, günlük taze olarak hazırlanan makarna gibi yenilikler eklendi.

Yemek servisinde sunulan ekmek çeşitlerine ekşi mayalı da dahil olmak üzere yeni seçenekler katıldı.

Önceki dönemde ekonomi kabinde yolcularına sabah beyaz, öğleden sonra kaşar peynirli olmak üzere iki farklı sandviç çeşidi ikram eden THY, yeni dönemde farklı sandviç seçenekleri ile ekmekleri çeşitlendirerek ekşi mayalı, mısır unlu, domatesli ve benzeri değişik aromalı ekmekleri zengin içerikleri ile yolcularına sunuyor.

Türkiye'nin tanıtımı misyonundan hareketle yeni ikram menülerinde hem geleneksel Türk mutfağından hem de dünya mutfaklarından yemeklere yer veren bayrak taşıyıcı, menülerde kullandığı ürünleri yüzde 80 oranında yerli tedarikçilerden temin ediyor.

Menüde yöresel ürünler de yer alıyor

Yerli ve mevsime uygun ürünler tercih edilerek oluşturulan menülerde, Trabzon tereyağı, Ezine peyniri, Rize çayı, Karadeniz yöresinden kuru fasulye gibi yöresel ürünlere yer verildi.

Sağlıklı beslenme trendleri takip edilerek, protein, sebze, meyve ağırlıklı ve daha az karbonhidratlı menüler tasarlayan THY'nin uçuşlarda sunduğu yemekler uzman aşçılar tarafından günlük olarak, en taze ürünlerle butik üretiliyor.

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