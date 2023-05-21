Dolar
19.81
Euro
21.41
Altın
1,977.87
ETH/USDT
1,815.10
BTC/USDT
26,976.00
BIST 100
4,501.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanlığı’nı ziyaretinde konuşuyor.
logo
Yaşam

17. Bodrum Uçurtma Festivali yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen Bodrum Uçurtma Festivali'ne katılan çocuklar eğlenceli zaman geçirdi.

Ali Ballı  | 21.05.2023 - Güncelleme : 21.05.2023
17. Bodrum Uçurtma Festivali yapıldı Fotoğraf: Ali Ballı/AA

Muğla

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen Bodrum Uçurtma Festivali'ne katılan çocuklar eğlenceli zaman geçirdi.

Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve bir ajans işbirliği ile organize edilen festival, Gümbet Mahallesi Değirmenler mevkiinde yapıldı.

Gün boyu süren festivalde çocuk kulübü oyun ve dansları, kargıdan uçurtma yapımı, yabancı topluluklardan dans gösterileri, yöresel sanatçıların konserleri, öğretmenler korosu konseri, bisiklet ödülleri gibi birçok etkinlik yer aldı.

Aileleriyle alana gelen çocuklar uçurtma uçurarak keyifli bir gün geçirdi.

Etkinlikte, 14 yaşındaki disleksi (nörolojik öğrenme güçlüğü) Sevinç Su Karlıova'nın kitabı da tanıtıldı. Karlıova'nın fotoğraflarının ve sözlerinin yazılı olduğu tişörtleri giyen çocuklar sahnede disleksi farkındalığı için defile sundu.

Etkinlikten elde edilen gelirin, Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokuluna aktarılacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Defne Devlet Hastanesi yarından itibaren hasta kabulüne başlayacak
Bakan Karaismailoğlu: Güney Çevre Yolu'nun 36 kilometresi 15 tünelle 2 kilometresi de 14 viyadükle geçilecek
Adana'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Sanatçı Nuri Sesigüzel son yolculuğuna uğurlandı
Şanlıurfa'da sağanak ve dolu, sera ve tarlalara zarar verdi

Benzer haberler

17. Bodrum Uçurtma Festivali yapıldı

17. Bodrum Uçurtma Festivali yapıldı

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

Cannes Film Festivali'ndeki Türkiye standı, Türk sinemasını dünyayla buluşturuyor

Cannes Film Festivali'ndeki Türkiye standı, Türk sinemasını dünyayla buluşturuyor
Fethiye'de sahile 1000 metrekarelik Türk bayrağı açıldı

Fethiye'de sahile 1000 metrekarelik Türk bayrağı açıldı
Rusya'da, TRT ortak yapımı "Pota" filmi uluslararası festivalde ödül aldı

Rusya'da, TRT ortak yapımı "Pota" filmi uluslararası festivalde ödül aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet