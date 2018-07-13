136 yıldır kurulan saat ona emanet

Adana'nın tarihe 136 yıldır tanıklık eden simge yapısı Büyüksaat'in mekanizmasını kuran, bakımını ve onarımını yapan Mustafa Demirbağ, her hafta 112 basamaklı merdiveni tırmanarak görevini yerine getiriyor.

ADANA - İBRAHİM ERİKAN

Adana'nın simge yapılarından, 32 metre yükseliğindeki 112 basamakla çıkılan tarihi Büyüksaat'i her hafta kurmakla görevli belediye personeli Mustafa Demirbağ,136 yıllık tarihi saatin arızalanmaması için bakımını da özenle yapıyor.

Merkez Seyhan ilçesi Ali Münif Yeğenağa Caddesi'nde, Sultan II. Abdülhamit döneminde resmi dairelerin çalışma saatleri ile ezan vakitlerinin bilinmesi için 1882 yılında yaptırılan Büyüksaat kulesi, 136 yıldır zamanı gösteriyor.

Kentin sembol yapıları arasında yer alan Büyüksaat, 32 metre yüksekliği, 8 metre genişliği ve 112 basamağıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı çalışan Mustafa Demirbağ, 26 yıl saat kulesine hizmet eden Mücellit Pıtır'ın görevi bırakmasının ardından 5 yıldır saati kurup bakım ve onarımını yapıyor.

Saatin mekanizmasını özel bir kolla çevirerek kuran Demirbağ, her hafta bu mekanizmayı yağlayıp temizleyerek tarihi emanetin bakımını ve temizliğini de yerine getiriyor.

"En çok 112 basamak yoruyor"

Mustafa Demirbağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığında görevli olduğunu söyledi.

Mücellit Pıtır'ın görevi bırakmasının ardından 5 yıldır Büyüksaat ile ilgilendiğini anlatan Demirbağ, "Her hafta saati kuruyorum kurumunu sağlıyorum. Saatin uzun yıllar iyi hizmet verebilmesi için ayarlarını ve bakımını yapıyorum." diye konuştu.

Demirbağ, yaptığı görevin önemine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"32 metre yükseklikteki saate 112 basamakla çıkılıyor. Her hafta buraya gelip merdivenleri çıkıyorum, saati ayarlayıp hizmete sunuyorum. Bu tarihi görevin bana verilmesi önemli. Tarihe hizmet ediyoruz. Her hafta buraya turlar düzenleniyor, turistler gelip fotoğraf çektiriyor. Daha iyi hizmet vermesi için elimizden geleni yapıyoruz. Hem Adana halkının hem de turistlerin buraya daha fazla önem vermesini istiyoruz. En çok 112 basamağı çıkmak yoruyor ama saat mekanizmasının sesini duyunca o yorgunluğu üzerimden atıyorum."

Saatin 1925'te yenilendiğini anlatan Demirbağ, "Bu saati, bugüne kadar hizmetliler gelip ayarlamış. Biz de buraya çıktığımız zaman, onların dokunduğu bir mekanizmaya dokunarak, çanın tokmağındaki izlere bakarak tarihe tanıklık etmiş oluyoruz." ifadesini kullandı.