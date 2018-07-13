Hem masa tenisi oynuyorlar hem de Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar

ADIYAMAN

Adıyaman'daki Saltoğlu Camisi'nde düzenlenen yaz Kur'an kurslarına katılan çocuklar, eğitimin ardından masa tenisi oynayarak vakit geçiriyor.

Camiye sabah erken saatlerde gelen çocuklar, Kur'an kursunun başlamasını sabırsızlıkla bekliyor. Çocuklar, Kur'an-ı Kerim ve tecvit eğitiminin ardından da cami avlusunda kafalarındaki takkeyle masa tenisi oynuyor.

Saltoğlu Camisi imamı Arif Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz aylarında çocuklar için Kur'an kursları düzenlediklerini söyledi.

"Öğrenciyi nasıl camiye bağlarız" projesi kapsamında bu yıl çocukların camide masa tenisi oynamasına da imkan sağladıklarını ifade eden Kılıç, "Çocuklar bu şekilde hem masa tenisi oynuyor hem Kur'an-ı Kerim öğreniyor. Milli birlik ve beraberlik duygularını kazanmaları için hocalarımızla elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Öğrencilerden 12 yaşındaki Muhammed Fatih Dündar ise sabah saatlerinde camiye geldiklerini ve Kur'an-ı Kerim öğrenip namaz kıldıklarını söyledi.

Ders aralarında cami avlusunda masa tenisi oynadıklarını aktaran Dündar, "Ben daha önceleri camiye gelmek istemiyordum. Ama camide masa tenisi oynayabileceğimi duyunca gelmek istedim. Burada hem eğleniyoruz hem de öğreniyoruz." diye konuştu.

Halit Şahin (10) de camide hem dini eğitim aldıklarını hem de masa tenisi oynadıklarını belirtti.

Çocuklar kursun ardından, yaklaşan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla da camide saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

Muhabir: Kemal Karagöz















