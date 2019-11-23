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Yaşam

10 yaşındaki Enes mahsur kalan kedilerin hayatını kurtardı

Sivas'ta ortaokul öğrencisi 10 yaşındaki Enes Şeker, boş dükkanda mahsur kalan 2 kedinin kurtarılmasını sağladı.

Halife Yalçınkaya   | 23.11.2019
10 yaşındaki Enes mahsur kalan kedilerin hayatını kurtardı Fotoğraf: Halife Yalçınkaya/AA

Sivas

Mimarsinan Mahallesi 16. Sokak'ta, 2 kedinin boş bir dükkanda mahsur kaldığını gören Enes Şeker, polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri de itfaiyeye haber verdi. Ekipler kapıyı açamayınca dükkanının sahibine ulaşıldı. Enes Şeker, dükkan sahibinin kapıyı açmasıyla dışarı çıkan kedileri besledi.

Kedilerin mahsur kaldığını görünce polisi aradığını belirten Şeker, "Polisi arayıp kedilerin mahsur kaldığını söyledim çünkü onlar aç kalır, ölür dedim. Onlara tavuklu pilav ve su getirdim. 155'i aradığım için mutluyum. Onlar da sonuçta bir can." dedi.

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