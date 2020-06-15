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Yaşam

10 bin yıllık buğdayın unundan yapılan kurabiyeler ilgi görüyor

Kastamonu Sarı Konak Kadın Kooperatifi üyesi kadınlar, "Hitit buğdayı" olarak bilinen, 10 bin yıldır genetiği değişmemiş siyez buğdayının unundan yaptıkları kurabiyeleri internet üzerinden satmaya başladı.

Özgür Alantor   | 15.06.2020
10 bin yıllık buğdayın unundan yapılan kurabiyeler ilgi görüyor Fotoğraf: Özgür Alantor /AA

Kastamonu

Kastamonu Sarı Konak Kadın Kooperatifi üyelerinin siyez buğdayının unundan yaptıkları kurabiyeler ilgi görüyor.

Kastamonu'da çoğunluğunu ev hanımlarının oluşturduğu Sarı Konak Kadın Kooperatifi üyesi kadınlar, "Hitit buğdayı" olarak bilinen, 10 bin yıldır genetiği değiştirilmemiş siyez buğdayının unundan kurabiye yapmaya başladı.

Tamamen doğal ürünlerden yapılan ve Sarı Konak'taki taş fırında odun ateşinde pişirilen kurabiyeler, internetten satışa sunuldu. Ürünler, kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderiliyor.

"Kurabiyelerimizi siyez unu, tereyağı, köy yumurtası, zencefil ve tarçınla yapıyoruz"

Kastamonu Sarı Konak Kadın Kooperatifi Başkanı Mihriban Tüfekci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kooperatifi kurarken kadınların, evlerinde yaptıkları ürünleri birlikte üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Gerekli izinleri alarak çalışmalara başladıklarını ifade eden Tüfekci, "Arkadaşlarımız genelde ev hanımı. Hem sosyal aktiviteleri oluyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyorlar. Bunun yanında ilimizin tanıtımına da katkı sunuyoruz." dedi.

Tüfekci, siyez kurabiyesinin büyük ilgi gördüğünü belirterek "Kurabiyelerimizi siyez unu, tereyağı, köy yumurtası, zencefil ve tarçınla yapıyoruz. Doğal bir ürün üretmiş oluyoruz. Anne eli değmiş gibi. İnsanlar zevkle yiyor. Bu yüzden çok güzel kabul gördü. İnternet üzerinden satış yapıyoruz. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Beğenildiği için biz de şevkle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminde siyeze ilgi arttı

Salgın döneminde ürünlerine ilginin arttığını belirten Tüfekci, "Siyez unu genetiği değişmediği için çok sağlıklı bir besin. Özelikle Kovid-19 pandemi döneminde siyez ürünlerine çok talep geldi." diye konuştu.

Ev hanımı Sabire Kocaoğlu da evde kendi çapında el işleriyle vakit geçirirken kooperatifle tanıştığını ifade ederek "Sarı Konak Kadın Kooperatifi ile tanıştım ve hemen üye oldum. Burada hep birlikte doğal ürünler üretiyoruz. Gülerek eğlenerek zevkle çalışıyoruz. Hem ev hem de ülke ekonomisine katkı sunuyoruz. Çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu. 

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10 bin yıllık buğdayın unundan yapılan kurabiyeler ilgi görüyor