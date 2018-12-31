Görevlendirme yapılan belediyeden 50 bin bez torba

Bismil Belediyesi, "Sıfır Atık Projesi"ne destek vermek ve yılbaşından itibaren başlayacak ücretli plastik poşet uygulamasına dikkati çekmek için yeni yılda ücretsiz bez torba dağıtacak.

Fotoğraf/AA: Mehmet Sıddık Kaya

DİYARBAKIR - MEHMET SIDDIK KAYA

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Bismil Belediyesince, yeni yılda 50 bin bez torba dağıtılacak.

Görevlendirmenin ardından çöp, yol, su, yeşil alan, sosyal yaşam, toplu taşıma, kültür ve sanat gibi birçok alanda yaptığı önemli hizmetlerle halkın takdirini toplayan Bismil Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle ilçe sakinlerinin refah seviyesini yükseltmek için çalışmalarını yürütüyor.

Bu kapsamda Belediye "Sıfır Atık" projesine destek vermek ve yılbaşından itibaren başlayacak ücretli plastik poşet uygulamasına dikkati çekmek için "Bez Torba Kullan, Doğayı Koru" projesi hazırladı. Aldığı malzemelerle Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesindeki dikiş nakış kursuna katılan kursiyerlere 50 bin bez torba hazırlatıyor.

5 bin bez torba dağıtıldı

Bismil Belediye Başkan Vekili Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel AA muhabirine, çevrenin önemine vurgu yaparak gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak gerektiğini söyledi.

Yüksel, "Bez Torba Kullan Doğayı Koru" projesi kapsamında öğrencileri bilgilendirmek için okullarda eğitim seminerleri düzenleyerek bez torba kullanımının doğaya yararı konusunda öğrencileri bilgilendirdiklerini aktardı.

SODES kapsamında ADEM'de açılan dikiş nakış kurusuna katılan kursiyerlerin bez torba üretimine başladıklarını anlatan Yüksel, "5 bin bez torbayı vatandaşımıza ulaştırdık. 2019 yılında 50 bin bez torba dağıtacağız." dedi.

İlçede haftanın her günü kurulan pazarda yaklaşık 90 kilogram plastik alışveriş poşeti kullanıldığını işaret eden Yüksel, bu poşetlerin doğaya büyük zarar verdiğini sözlerine ekledi.

30 kursiyer üretiyor

Bismil Aile Destek Merkezi Koordinatörü Remziye Budak, belediyenin talebi üzerine kursta 30 kadın kursiyerle bez torba dikimine başladıklarını söyledi.

Kurs öğreticisi Ayşe Gül ise doğaya katkı sunacak proje için üretim yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Bu torbalar tek kullanımlık değil. Kadınlarımız burada hem meslek öğreniyor hem de doğaya katkıda bulunuyor." diye konuştu.

Amine Baran da bez torba üretimine katkı sunduğu için mutlu olduğunu kaydetti.