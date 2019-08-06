Euro
6.24
Dolar
5.59
BIST 100
96,973.38
Altın
1,519.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın konuşuyor
logo

Yabancıların Gözüyle Türkiye

'Kendimi Almanya'da misafir gibi hissediyorum'

'Kendimi Almanya'da misafir gibi hissediyorum'

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan yabancı gelinler, ülkelerine gittiklerinde güzelliklerine ve kültürel değerlerine hayran kaldıkları Türkiye'nin gönüllü elçisi gibi çalışıyor.

'Kendimi Almanya'da misafir gibi hissediyorum'

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan yabancı gelinler, ülkelerine gittiklerinde güzelliklerine ve kültürel değerlerine hayran kaldıkları Türkiye'nin gönüllü elçisi gibi çalışıyor.

'Türkiye cennet gibi bir yer'

'Türkiye cennet gibi bir yer'

'Türkiye cennet gibi bir yer'
'Köyümü Hollanda'ya tercih ederim'

'Köyümü Hollanda'ya tercih ederim'

'Köyümü Hollanda'ya tercih ederim'
'Türkiye'de mutluluk var, huzur var'

'Türkiye'de mutluluk var, huzur var'
Japon gelin Nagato Kapadokya'da çok mutlu

Japon gelin Nagato Kapadokya'da çok mutlu
Polonyalı gelin huzuru Türkiye'de buldu

Polonyalı gelin huzuru Türkiye'de buldu

'Türk milleti bambaşka, sıcak kanlı, çocukları seviyor'

'Türk milleti bambaşka, sıcak kanlı, çocukları seviyor'
Gündem.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları ve uluslararası etkinlikler Gündem sayfasında.
Türkiye'de yaşadığı için kendisini şanslı hissediyor
08.08.2019

Türkiye'de yaşadığı için kendisini şanslı hissediyor

Ukrayna'dan dans gösterisi için geldiği Antalya'ya hayran kalan ve tesadüfen tanıştığı Suat Deniz ile 9 yıldır mutlu bir evlilik yürüten Alesya Savchenko, Türkiye'de yaşadığı için kendisini şanslı görüyor.

Hollandalı Hillen sokak hayvanlarının 'koruyucu meleği' oldu
07.08.2019

Hollandalı Hillen sokak hayvanlarının 'koruyucu meleği' oldu

İngiltere'de yüksek lisans eğitimi sırasında Alp Ayaydın ile tanıştıktan sonra evlenip Aydın'a yerleşen Hollandalı Lisanne Hillen, sokak hayvanlarının beslenmesinden bakımına her şeyiyle ilgileniyor.

Türkiye Fransız gelinin evi oldu
06.08.2019

Türkiye Fransız gelinin evi oldu

Fransa'nın Bordeaux kentinde doğup büyüyen Christine Perrin'in aşkı uğruna yerleştiği Türkiye, yuvası oldu.

Bağlama ve türkü Japon gelinin tutkusu oldu
05.08.2019

Bağlama ve türkü Japon gelinin tutkusu oldu

Akademisyen Recep Tekeli ile evlendikten sonra Aydın'a yerleşen Japon Takabe Yoko, saz ve türkülere ilgisiyle dikkati çekiyor.

Yabancıların gözüyle Türkiye
15.08.2019

Yabancıların gözüyle Türkiye

Yabancıların gözüyle Türkiye

Çin'in Hong Kong açmazı
Hindistan'ın Keşmir kararı çözüm arayışlarına darbe
Türkiye-Ukrayna ilişkileri çok yönlü gelişiyor
Etiyopya’daki askeri müdahale girişimi ve siyasi sorunlar
Hindistan’ın yeni dış politika stratejisi ve Keşmir krizi
Devam