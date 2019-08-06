08.08.2019

Türkiye'de yaşadığı için kendisini şanslı hissediyor

Ukrayna'dan dans gösterisi için geldiği Antalya'ya hayran kalan ve tesadüfen tanıştığı Suat Deniz ile 9 yıldır mutlu bir evlilik yürüten Alesya Savchenko, Türkiye'de yaşadığı için kendisini şanslı görüyor.