Yabancıların Gözüyle Türkiye
'Kendimi Almanya'da misafir gibi hissediyorum'
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan yabancı gelinler, ülkelerine gittiklerinde güzelliklerine ve kültürel değerlerine hayran kaldıkları Türkiye'nin gönüllü elçisi gibi çalışıyor.
Türkiye'de yaşadığı için kendisini şanslı hissediyor
Ukrayna'dan dans gösterisi için geldiği Antalya'ya hayran kalan ve tesadüfen tanıştığı Suat Deniz ile 9 yıldır mutlu bir evlilik yürüten Alesya Savchenko, Türkiye'de yaşadığı için kendisini şanslı görüyor.
Hollandalı Hillen sokak hayvanlarının 'koruyucu meleği' oldu
İngiltere'de yüksek lisans eğitimi sırasında Alp Ayaydın ile tanıştıktan sonra evlenip Aydın'a yerleşen Hollandalı Lisanne Hillen, sokak hayvanlarının beslenmesinden bakımına her şeyiyle ilgileniyor.
Türkiye Fransız gelinin evi oldu
Fransa'nın Bordeaux kentinde doğup büyüyen Christine Perrin'in aşkı uğruna yerleştiği Türkiye, yuvası oldu.
Bağlama ve türkü Japon gelinin tutkusu oldu
Akademisyen Recep Tekeli ile evlendikten sonra Aydın'a yerleşen Japon Takabe Yoko, saz ve türkülere ilgisiyle dikkati çekiyor.
Yabancıların gözüyle Türkiye
Yabancıların gözüyle Türkiye