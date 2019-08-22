Euro
6.40
Dolar
5.76
BIST 100
94,845.98
Altın
1,498.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde etkili olan sağanağın ardından mahsur kalan 10 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mustafa Kemal Bektaş   | 22.08.2019
Zonguldak'ta sağanak nedeniyle mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

Zonguldak

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde etkili olan sağanağın ardından mahsur kalan 10 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle Çaylıoğlu deresinde su seviyesinin yükselmesiyle gece saatlerinde Kelçe Mahallesi'ndeki evlerinde 4, Çiğdemli köyünde baraj deresinde su seviyesinin yükselmesi sonucu hayvan çiftliğinde ise 6 kişi mahsur kaldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen Ereğli Belediyesi itfaiye ekiplerince mahsur kalanlar kurtarıldı.

Bu arada bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandığı görülürken, ekiplerce dere yataklarında sel baskınlarına karşı denetim yapıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yemen’de Körfez koalisyonunun hesapları tutmadı
Kırgızistan siyasetinde güç mücadelesi
İsrail sağında bölünme derinleşiyor
Kızıldeniz’de uluslararası pazarlıklar
Tunus’ta seçimler ve Nahda Hareketi’nin geleceği

Benzer haberler

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

Başkentte sağanak etkili oldu

Eminönü alt geçidi esnafı yaralarını sarmaya çalışıyor

Meteorolojiden 11 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden 11 il için kuvvetli sağanak uyarısı
İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
İstanbul'da 3 gün sağanak etkili olacak

İstanbul'da 3 gün sağanak etkili olacak