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Zigana Dağı'nda kar yağışı

Doğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayan Zigana Geçidi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Veysel Kara   | 02.11.2019
Zigana Dağı'nda kar yağışı Fotoğraf: Veysel Kara/AA

Gümüşhane

Doğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayan Zigana Geçidi'nde kar yağışı etkili oluyor.

Gümüşhane'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Torul ilçe sınırlarında bulunan 2 bin 100 rakımlı Zigana Dağı'nda kar yağışı etkili olurken Zigana Geçidi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Kar nedeniyle bazı araçlar kontrolden çıkarak yol kenarına kaydı, bazı araç sürücüleri de karlı yolda ilerlemekte zor anlar yaşadı.

Zigana Geçidi'nde etkisini sürdüren yağış nedeniyle Karayolları ekipleri kar temizliği ve tuzlama çalışması yaptı.

Bazı vatandaşlar da Zigana Tüneli'nin bulunduğu alana gelerek karın keyfini horon oynayarak yaşadı.

Zigana Dağı'nda tesis işleten Adnan Aydın, sezonun ilk karını gördüğünü belirterek, hafta sonu ziyaretçi sayısında artış beklediklerini söyledi.

Aydın, sürücülere kış lastiği olmadan yola çıkmamaları tavsiyesinde bulundu.



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