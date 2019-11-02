Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1-TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti G20 Parlamento Başkanları P(20) Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'nın başkenti Tokyo'ya gidecek.
2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda stantları ziyaret edecek, gençlerle sohbet edecek.
3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, milletvekilleri, hayırseverler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşları ile buluşma programına katılacak.
4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Uşak Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, AK Parti Uşak İl Danışma Meclisi Toplantısı'na ve Özel Kanyon Koleji Dr. Asım Taşer Spor Kompleksi ve Ortaokulu açılışına katılacak. Kurtulmuş, Korel Hotel'de düzenlenecek AK Parti Afyonkarahisar Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.
5-İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen İYİ Parti İkinci Yıl Kutlama Resepsiyonu'na katılacak.
6- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret edecek.
7- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Colossae Termal Otel'de, ekim ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıklayacak.
8- Ticaret Bakanlığı tarafından ekim ayı Dış Ticaret Veri Bülteni yayımlanacak.
9- Tayland'da 35. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi düzenlenecek.
10- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.
11- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.
12- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar izleniyor.
13- "38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı", Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açılacak.
14- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara 75. Yıl Hipodromu'unda 81. Cumhurbaşkanlığı Koşusu ve 40. Cumhuriyet Koşusu'nu izleyecek.
15- Süper Lig'de 10. haftaya İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir, Antalyaspor-Beşiktaş, Trabzonspor-Göztepe maçlarıyla devam edilecek.
16- TFF 1. Lig'de 10. hafta Hatayspor-Altay, Ekol Göz Menemenspor-Cesar Grup Ümraniyespor, Adanaspor-Boluspor, Akhisarspor-Adana Demirspor müsabakalarıyla başlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.