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Zeytinburnu Sahili'nde kargo gemisi karaya oturdu

Zeytinburnu Zeyport önlerinde demirli bulunan Comoros bayraklı STREAMLINE isimli genel kargo gemisi hava muhalefeti nedeniyle karaya oturdu.

Zeynep Rakipoğlu   | 29.01.2021
Zeytinburnu Sahili'nde kargo gemisi karaya oturdu

İstanbul

Comoros bayraklı "STREAMLINE" isimli kargo gemisi, Zeytinburnu Sahili'nde karaya oturdu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Zeytinburnu Zeyport önlerinde demirli bulunan 108 metre Comoros bayraklı STREAMLINE isimli genel kargo gemisinin hava muhalefeti nedeniyle demir tarayarak kıyıya sürüklenmesi ve sancak tarafından karaya oturması üzerine ivedilikle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma 2, Mehmetçik ve Poyraz römorkörleri ile tahlisiye (can kurtarma) ve çevre ekibi sevk edilmiştir. Yapılan kontrol neticesinde gemide 2 personel bulunduğu ve çevre kirliliği yaşanmadığı rapor edilmiştir."

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