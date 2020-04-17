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Zeytinburnu’nda geri dönüşüm merkezinde yangın

Zeytinburnu’nda geri dönüşüm merkezinde yangın çıktı. Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alptekin Soykan   | 17.04.2020
Zeytinburnu’nda geri dönüşüm merkezinde yangın

istanbul

Zeytinburnu’nda geri dönüşüm merkezinde yangın

Zeytinburnu’nda geri dönüşüm merkezinde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kağıt atıkların sınıflandırılarak paketlendiği bölümde çıkan yangına müdahale etti. ( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )

Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi Gümüşsuyu Caddesi’nde bulunan kağıt atıklarının toplandığı özel bir firmaya ait geri dönüşüm merkezinde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri geri dönüşüm merkezinin kağıt atıkların sınıflandırılarak paketlendiği bölümünde çıkan yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın ile ilgili polis ve belediye zabıta ekipleri soruşturma başlattı.

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