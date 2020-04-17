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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

17.04.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yapacak. 

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin kısa vadeli dış borç ve nisan ayına ilişkin beklenti anketi istatistiklerini açıklayacak.

3- TÜİK, 2019 yılına ilişkin çocuk istatistiklerini yayımlayacak.

4- TOBB, martta kurulan-kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri açıklayacak.

5- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. 

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