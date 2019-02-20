Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Arısoy'dan AA'ya ziyaret

İSTANBUL

Eski Kültür Bakan Yardımcısı ve Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan'ı ziyaret etti.

Arısoy, Zeytinburnu'nun 1999 itibarıyla AK Parti ile gelişim ve değişim sürecine girdiğini, bu süreçte başta temizlik sorunu olmak üzere temel belediyecilik hizmetlerini başarıyla yerine getirdiğini söyledi.

Yeni dönemde eğitim, otopark ve Millet Bahçesi gibi pek çok alanda gerçekleştirecek yeni projeler hakkında bilgi veren Arısoy, şöyle konuştu:

"Altyapı sorunları büyük oranda çözüldü. Şimdi aydınlatma lambaları, kaldırım düzenlemeleriyle Zeytinburnulu hemşehrilerimizin yaşamaktan mutlu olduğu bir şehir durumunda. Bununla beraber kültürel ve sosyal belediyeciliği yaptık. Zeytinburnu, kültür belediyeciliği anlamında pek çok ilçeye model olmuştur. Bilgi Evi uygulaması bunların en dikkati çeken bölümüdür. İlköğretim bölümünde okuyan öğrencilerimiz mutlaka 7 Bilgi Evi'nden birine uğruyor. Hatta bizim mezun ettiğimiz öğrencilerimiz şimdi üniversitede okuyor."

Arısoy, kültürel ve sosyal belediyecilik kapsamında yayın ve kitap uygulaması başlattıklarını aktardı.

Zeytinburnu'nun tarihini, kültürünü ön plana çıkardıklarını ve şu anda 53 kitap yayınladıklarını dile getiren Arısoy, şöyle devam etti:

"Yani biz bir Zeytinburnu kimliği inşa ettik. Yine 1999'da belediyeyi devraldığımızda, 'Zeytinburnu'nda yaşamaktan memnun musunuz?' diye sorduğumuzda insanların yüzde 15'i memnunum diyordu. Şimdi ise memnun olduğunu dile getiren insanların oranı yüzde 65. Elbette her ilçenin sorunları var. Şehirler canlı organizmalardır ama bu sorunları biliyoruz, sorunlarla yüzleşeceğiz ve hemşehrilerimizle, STK'larımızla, belediye meclis üyelerimizle, siyasi partilerle ve tabii ki teşkilatımızla bütün sorunların altından kalkacağız."

Zeytinburnu Belediyesinde üstlendiği görevlerin kendisini devletin en üst kademesi olarak gördüğü Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığına taşıdığını aktaran Arısoy, "Müsteşarlık vazifesine ulaşmış olmayı da Zeytinburnu'nda yaşayan hemşehrilerimize borçluyuz. Şimdi bu gönül borcunu ödeme imkanı doğdu. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı olarak hemşehrilerimizin karşısına çıktık, bundan büyük bir gurur duyuyorum." şeklinde konuştu.

"Zeytinburnu'nda, 4 büyük otopark projemizi hayata geçireceğiz"

Ömer Arısoy, belediyecilik anlamında görünen en temel sorunun otopark olduğunu ifade ederek, "Zeytinburnu'nda 4 büyük otopark projemiz var. Bunlardan biri İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Zeytinburnu Stadyumu'nun altına inşa edeceğimiz 2 bin 200 araçlık büyük bir otopark projesidir. Diğerleri ise Maltepe Mahallesi'nde yeraltı otoparkı, Sümer Mahallesi'nde yeraltı otoparkı ve Beştelsi̇z Mahallesi̇ olmak üzere 4 ayrı büyük otopark projemizi hayata geçireceğiz." bilgisini verdi.

"Kariyer Merkezi" isimli projeyle, İŞKUR iş birliğiyle gerçekleştirilecek çalışma kapsamında, istihdamın artacağını dile getiren Arısoy, eğitim alanında yapılacak çalışmaları da önemsediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Zeytinburnu pek çok projeyi ilk kez hayata geçiren bir belediye olarak, cami temizliğini Türkiye'de başlatan ilk belediyedir. Rutin olarak bütün camilerimiz, en yeni teknolojilerle ve en uygun hijyenik maddelerle temizleniyor. Önümüzdeki dönemde de Allah nasip ederse, okullarımızın da temizliğini üstleneceğiz. Birçok velimiz, okullardaki temizlik sorununu aralarında aidat toplayarak çözmeye çalışıyor. Son 10 yıldır okullardaki pek çok ihtiyacı, iç-dış cephe düzenlemelerini ve okul yenileme projelerini hayata geçirdik. Şimdi önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde de okullarımızın temizliğini biz üstlenmiş olacağız.

Bununla birlikte Zeytinburnu'nda ikili öğretim hala var. İstanbul Valiliğimiz ve Milli Eğitim Bakanlığı ile görüştük, okul yerleri belli oldu ve planlama yapıldı. İnşallah 1 Nisan itibarıyla 21 yeni okulumuzun takipçisi olacağız ve önümüzdeki en geç 3 sene içinde Zeytinburnu tekli eğitime mutlaka geçecek."

Arısoy, Zeytinburnu'nda başlayıp devam eden projelerin takipçisi olacaklarının altını çizerek, asıl hedeflerinin ilçe sakinlerinin gönlüne girmek olduğunu vurguladı. Vatandaşların dertlerine ortak olmak istediklerini, bu nedenle kendilerine 7 gün 24 saat ulaşılabileceğini aktaran Arısoy, şu bilgileri verdi:

"Zeytinburnu'nun orta kısmındaki askeri lojmanları, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), iş birliğiyle Başakşehir'e taşıyacağız. Önümüzdeki yıl askeri lojmanlarımızı tümüyle tasfiye edip, Zeytinburnu'nun tam ortasına, kalbine büyük bir Millet Bahçesi kazandıracağız. Bu bahçe Zeytinburnu'nun hemen her tarafından ulaşılabilecek ve insanların yeşil ihtiyacını karşılayabileceği büyük bir projedir."

AA İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan da Arısoy'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.