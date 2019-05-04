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Zeytin Dalı harekat bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), PKK/YPG'li teröristlerin açtıkları ateş sonucu Zeytin Dalı harekat bölgesinde bir askerin şehit olduğu, bir askerin ise yaralandığı duyuruldu.

Aykut Karadağ   | 04.05.2019
Zeytin Dalı harekat bölgesinde bir asker şehit oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), PKK/YPG'li teröristlerin açtıkları ateş sonucu Zeytin Dalı harekat bölgesinde bir askerin şehit olduğu, bir askerin ise yaralandığı duyuruldu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, bugün Zeytin Dalı harekat bölgesinde, PKK/YPG’li teröristlerin Tel Rıfat bölgesinden açtıkları ateş sonucunda bir askerin şehit olduğu, bir askerin ise hafif yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, "Olay sonrası teröristlere ait belirlenen hedefler meşru müdafaa hakkı kapsamında bölgedeki ateş destek vasıtalarımız ile derhal ateş altına alınmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz." ifadesine yer verildi.


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