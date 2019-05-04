Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.68
Dolar
5.96
BIST 100
93,946.08
Altın
1,278.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Zap Suyu taştı, yollar su altında kaldı

Hakkari'de etkili olan sağanak nedeniyle Zap Suyu taştı, bazı evleri su bastı, yollar su altında kaldı.

Cemal Aşan,Sayim Harmancı,Sıraç Karadeniz   | 04.05.2019
Zap Suyu taştı, yollar su altında kaldı

Hakkari

Kentte dünden bu yana etkili olan olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Zap Suyu'nun taşması sonucu, Hakkari-Çukurca yolunun bazı bölümleri su altında kaldı. Düşen kaya parçaları yüzünden kısa süreli kapanan yol, karayolları ekiplerinin çalışması ile açıldı.

Merkeze bağlı Kırıkdağ köyünde, Zap Suyu'na yakın olan bazı evleri de su bastı. İçişleri Bakanlığı himayesinde, Hakkari Valiliği, Kaymakamlık, Belediye ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle düzenlenen festival için ilçeye gelenler de raçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Zap Suyu'nun debisinin yükselmesi sonucu Dağdibi köyüne ulaşımın sağlandığı köprü de hasar gördü.

Vatandaşlardan Gülüzar Harmancı, AA muhabirine, daha önce böyle bir manzarayla karşılaşmadığını söyledi.

Arkadaşlarıyla etkinlik yapmak için bölgeye geldiğini belirten Harmancı, "İlkbaharda bu tür manzaralar olduğunu duymuştum ama görmemiştim. İlk kez karşılaştım" dedi.

Mehmet Özek de derenin böylesine taştığına ilk kez tanıklık ettiğini aktardı.

Şemdinli

Şemdinli'de de etkili olan sağanak nedeniyle Günyazı köyünün yakınından geçen dere taştı. Taşkın nedeniyle köydeki bazı tarım arazileri su altında kaldı, bazı evleri su bastı.

İlçeye 15 kilometre mesafedeki Boğaz köyü yolunun bazı kısımları da su altında kaldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Irak ilişkileri ivme kazanıyor
Ukrayna'yı zor bir dönem bekliyor
Venezuela’daki darbe girişimi ters tepti
Aşırı sağ, Avrupa Birliği değerlerini tehdit ediyor
Trump görevden alınır mı?

Benzer haberler

Taşan Munzur Çayı tarım arazilerini su altında bıraktı

Taşan Munzur Çayı tarım arazilerini su altında bıraktı