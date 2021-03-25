Euro
9.43
Dolar
7.91
BIST 100
1,413.86
Altın
1,733.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Yüz yüze eğitime kar engeli

Yozgat ve Kırşehir'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Ömer Ertuğrul   | 25.03.2021
Yüz yüze eğitime kar engeli

Kayseri

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, tipi ve kar sebebiyle il genelinde eğitime 25 Mart Perşembe günü ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da izinli sayılacağı kaydedildi.

Kırşehir'de eğitime bir gün ara 

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada da yoğun kar yağışı sebebiyle il genelinde eğitime 25 Mart Perşembe günü ara verildiği bildirildi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor
Kolombiya'da Kovid-19 vakalarının artması üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 300 bini geçti
Avusturya’da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle bölgesel karantina uygulaması başlatılacak
Hindistan, Oxford-AstraZeneca aşı ihracatını 'ülke içinde ihtiyaç' gerekçesiyle durdurdu

Benzer haberler

Yüz yüze eğitime kar engeli

Yüz yüze eğitime kar engeli

Başkentte kar yağışı etkili oldu

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Palandöken'deki turizmciler salgına rağmen kış turizmi sezonundan memnun

Palandöken'deki turizmciler salgına rağmen kış turizmi sezonundan memnun
Ankara'da bu akşamdan itibaren kar yağışı bekleniyor

Ankara'da bu akşamdan itibaren kar yağışı bekleniyor
MEB afet ve acil durumlara karşı öğretmenlerden oluşan 'AKUB' ekipleri kuruyor

MEB afet ve acil durumlara karşı öğretmenlerden oluşan 'AKUB' ekipleri kuruyor