Yüz yüze eğitime kar engeli
Yozgat ve Kırşehir'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Kayseri
Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, tipi ve kar sebebiyle il genelinde eğitime 25 Mart Perşembe günü ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da izinli sayılacağı kaydedildi.
Kırşehir'de eğitime bir gün ara
Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada da yoğun kar yağışı sebebiyle il genelinde eğitime 25 Mart Perşembe günü ara verildiği bildirildi.
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