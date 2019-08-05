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Türkiye

Yurt dışından gelen sürücüye 5 bin lira 'plaka' cezası

Edirne'nin Keşan ilçesinde, kayıtlı olmadığı halde aracına soyadının yazılı olduğu plaka takan sürücüye 5 bin lira ceza kesildi.

İlker Gürel   | 05.08.2019
Yurt dışından gelen sürücüye 5 bin lira 'plaka' cezası

Edirne

Edirne'nin Keşan ilçesinde, kayıtlı olmadığı halde aracına soyadının yazılı olduğu plaka takan sürücüye 5 bin lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, ABD'de yaşayan B.B yıllık iznini kullanmak için Keşan'a geldi.

Soyadının yazılı olduğu plakaları taktığı otomobiliyle gezintiye çıkan B.B, Tayyip Akalın Caddesi'nde polis tarafından durduruldu. Araç, incelenmek üzere Keşan Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi.

Otomobilin tescilli plakalarını çıkartarak bagaja koyduğu, yerine ise soyadının yazılı olduğu özel plakaları taktığı tespit edilen B.B'ye 5 bin lira ceza verildi.

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