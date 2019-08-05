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Türkiye

'Sakın açmayın' yazılı çuvalda 5 el bombası ve lav silahı bulundu

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir binanın önüne bırakılmış "Sakın açmayın polise teslim edin" yazısı bulunan çuvala sarılı 5 el bombası ve lav silahı ele geçirildi.

İbrahim Aktaş,Melih Palas   | 05.08.2019
'Sakın açmayın' yazılı çuvalda 5 el bombası ve lav silahı bulundu

Kocaeli

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi İdris Gülbaş Sokak'taki bir binanın önünde üzerinde "Sakın açmayın polise teslim edin" yazısı bulunan çuval olduğu ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Bomba imha uzmanı ekiplerinin sevk edildiği bölgede, güvenlik önlemi alındı.

Ekiplerce yapılan incelemede 5 el bombası ile bir lav silahının çuvala sarılı olarak bırakıldığı belirlendi.

İncelemenin ardından el bombaları ve lav silahı, emniyete götürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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