Yunuslar Mavi Vatan'da yalnız bırakmadı
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, yunusların Türk savaş gemilerine eşlik ettiği görüntüler paylaşıldı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, yunusların Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı savaş gemilerine eşlik ettiği görüntüler paylaşıldı.
İcra edilen operasyonlarda dahi çevreye olan duyarlılığını muhafaza eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Mavi Vatan nöbetinde de denizdeki dostlarını koruma bilinci içinde hareket ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/Z56iW8v6HU— Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 9 Nisan 2019
Paylaşımda, "İcra edilen operasyonlarda dahi çevreye olan duyarlılığını muhafaza eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Mavi Vatan nöbetinde de denizdeki dostlarını koruma bilinci içinde hareket ediyor." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.