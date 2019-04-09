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Yunuslar Mavi Vatan'da yalnız bırakmadı

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, yunusların Türk savaş gemilerine eşlik ettiği görüntüler paylaşıldı.

Ferdi Türkten   | 09.04.2019
Yunuslar Mavi Vatan'da yalnız bırakmadı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, yunusların Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı savaş gemilerine eşlik ettiği görüntüler paylaşıldı.

Paylaşımda, "İcra edilen operasyonlarda dahi çevreye olan duyarlılığını muhafaza eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Mavi Vatan nöbetinde de denizdeki dostlarını koruma bilinci içinde hareket ediyor." ifadeleri kullanıldı.

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