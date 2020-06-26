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YTB'nin 'Türkçe Saati Proje Destek Programı' başvuruya açıldı

Yurt dışındaki çocuk ve gençlerin Türkçe becerilerine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen ve STK ile eğitim kurumlarının yararlanabileceği "Türkçe Saati Proje Destek Programı"na başvurular açıldı.

Muhammet Tarhan   | 26.06.2020
YTB'nin 'Türkçe Saati Proje Destek Programı' başvuruya açıldı

Ankara

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından (YTB) yapılan yazılı açıklamada, yurt dışında yaşayan okul çağındaki çocuk ve gençlerin ana dilleri olan Türkçe becerilerini arttırmak ve sosyal ve kültürel hayatlarına katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen "Türkçe Saati Proje Destek Programı"nın başladığı belirtildi.

Program kapsamında, yurt dışındaki genç kuşaklara ve Türkçe ve Türk kültürünü öğretmeye yönelik çalışmalar gerçekleştiren kurumlar desteklenecek.

ABD, Almanya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Norveç, Hollanda ve Avustralya'da eğitim alanında kar amacı gütmeden faaliyet yürüten STK ve eğitim kurumlarının yararlanabileceği programa başvurular "http://proje.ytb.gov.tr/" adresinden online yapılacak.

Projeye son başvuru tarihi 31 Ağustos 2020 olarak belirlenirken, başvuru şartları ve proje detayları hakkındaki detaylı bilgiler ise "ytb.gov.tr/turkcesaati" adresinde yer alıyor.

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