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YTB'den Eskişehir'de coşkulu nevruz kutlaması

Eskişehir'de YTB'nin organizasyonu ile Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde nevruz etkinliği düzenledi.

Deniz Açık   | 22.03.2019
YTB'den Eskişehir'de coşkulu nevruz kutlaması

Eskisehir

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Eskişehir'de Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde nevruz etkinliği düzenledi.

YTB tarafından organize edilen ve Türk dünyasından öğrenciler ile temsilcilerin bir araya geldiği kutlamalar, mehter takımının konseriyle başladı. Nevruz ateşi yakılan programda, geleneksel keşkek kazanı karıştırıldı, örste çekiçle demir dövüldü. Coşkulu anların yaşandığı kutlamalarda ayrıca Türk dünyasından öğrenciler birbirlerine hediyeler verdi.

Etkinlikte konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'nin, resmi sınırlarının ötesinde geniş bir gönül coğrafyasına sahip olduğunu vurguladı.

YTB'nin, dünyanın dört bir yanındaki kardeş ve akraba topluluklarla yeniden sıcak ve samimi ilişkiler tesis edilmesi için çalışmalar yürüttüğüne değinen Eren, "Biz bir imparatorluk bakiyesiyiz. Her ne kadar 784 bin kilometrekareye yayılmış bir vatanımız olsa da Osmanlı İmparatorluğu'nun bakiyesi olmamız hasebiyle çok fazla soydaşımız, çok fazla akraba topluluğumuz sınırlarımızın dışında yaşamaktadır. Dünyanın dört bir yanında Türkçe konuşan topluluklar var. Bu topluluklarla sıcak ve samimi ilişkileri yürütmekle mükellefiz." ifadelerine yer verdi.

Nevruzun Orta Asya'dan Avrupa'ya ve dünyanın diğer birçok bölgesine uzanan geniş bir kültürel coğrafyada yaşayan Türk dünyasının ortak kültür mirası olduğuna dikkati çeken Eren, "yeniden diriliş" anlamına gelen nevruz gibi Türkiye'nin de dünyada yeni bir düzenin kurulması için mücadele verdiğini kaydetti.

YTB Başkanı Eren, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Nevruz yeniden diriliş demek. Uzun bir kış döneminden sonra çiçeklerin açtığı günü sembolize ediyor. Aynı zamanda bize ahireti hatırlatıyor. Diğer taraftan bize yaşamı anlatıyor. Dünyanın dört bir yanında Nevruz Bayramı kutlanmaktadır. Türklerin hükümranlık sürdüğü, yurt edindiği, iz bıraktığı her yerde bu bayram kutlanmaktadır. Nevruz yeniden diriliş dedik, toprağın dirildiği gün dedik. Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu mücadele, dünyada yeni bir düzenin kurulmasıyla alakalı bir mücadele. Türkiye, dünyanın 21 Mart'ı için, nevruzu için mücadele veriyor."

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