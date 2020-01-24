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YSK'nın yeni Başkanı Muharrem Akkaya

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına, görev süresi dolan Sadi Güven'in yerine Muharrem Akkaya seçildi.

Kemal Karadağ   | 24.01.2020
YSK'nın yeni Başkanı Muharrem Akkaya Fotoğraf: Raşit Aydoğan - Anadolu Ajansı

Ankara

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına, görev süresi dolan Sadi Güven'in yerine Muharrem Akkaya seçildi. 

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