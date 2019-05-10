YSK, İstanbul yenileme seçimine dair esasları belirledi
YSK, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul yenileme seçimine dair esasları belirledi.
Ankara
YSK, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul yenileme seçimine dair esasları belirledi.
İstanbul seçimiyle ilgili YSK kararına göre, yeniden belirlenecek sandık kurulu başkan ve üyeleri mutlaka kamu görevlileri arasından seçilecek.
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