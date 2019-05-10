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YSK, İstanbul yenileme seçimine dair esasları belirledi

YSK, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul yenileme seçimine dair esasları belirledi.

Aylin Sırıklı   | 10.05.2019
YSK, İstanbul yenileme seçimine dair esasları belirledi

Ankara

YSK, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul yenileme seçimine dair esasları belirledi. 

İstanbul seçimiyle ilgili YSK kararına göre, yeniden belirlenecek sandık kurulu başkan ve üyeleri mutlaka kamu görevlileri arasından seçilecek.

Yenilenen İstanbul seçimiyle ilgili YSK kararına göre, sandık kurulu başkan ve üyelerinin listesi, seçime katılan siyasi partilere verilecek.

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