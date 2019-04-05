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Türkiye

YPG/PKK'dan elebaşı Öcalan için gösteriler

Terör örgütü, Suriye'de işgal ettiği bölgelerde elebaşı Öcalan'ın doğum günü bahanesiyle sözde "kutlamalar" yaptı.

Selen Temizer,Levent Tok   | 05.04.2019
YPG/PKK'dan elebaşı Öcalan için gösteriler

Ankara

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği alanlarda elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum günü bahanesiyle sözde "kutlamalar" yaptı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK, Münbiç, Rakka, Ayn İsa, Tel Abyad, Kamışlı, Amude ve Rümeylan'da Öcalan'ın doğum günü bahanesiyle gösteriler düzenledi.

Gösterilerde, terör örgütü elebaşı Öcalan posterleri, PKK'yı simgeleyen bez parçaları ve elebaşına övgü mesajlarının yazılı olduğu Kürtçe ve Arapça dövizler dikkati çekti.

Terör örgütü PKK üst yönetimi, sözde "Kürdistan"ın dört parçasındaki yapılanmaları bir çatı altında toplayan şemsiye yapısına "KCK" ismini veriyor. Buna göre PKK, KCK'nın Türkiye kolu iken, PYD de Suriye kolunu oluşturuyor. Örgütte Irak kolu PÇDK, İran kolu ise PJAK olarak isimlendiriliyor.

YPG, Suriye'nin üçte birine yayılan işgal varlığını, ABD desteğiyle DEAŞ ile mücadele kisvesi altında elde etti.

PKK'yı terör örgütü olarak kabul eden ABD, örgütle iş birliğine kılıf bulma amacıyla SDG ismini verdi. ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas 22 Temmuz 2017 tarihinde, YPG'nin adını kendilerinin tavsiyesiyle "Suriye Demokratik Güçleri" (SDG) olarak değiştirdiğini itiraf etmişti.

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