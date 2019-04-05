Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.32
Dolar
5.63
BIST 100
98,783.36
Altın
1,292.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, açıklamalarda bulunuyor
logo
Türkiye

İstanbul'da 'Büyük Göç' verilen aranın ardından yeniden başladı

"Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınma işlemi, verilen aranın ardından yeniden başladı.

Hüseyin Kulaoğlu,Mehmet Ali Derdiyok   | 05.04.2019
İstanbul'da 'Büyük Göç' verilen aranın ardından yeniden başladı

Istanbul

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınma işlemi, verilen aranın ardından yeniden başladı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) yeni evi İstanbul Havalimanı'na doğru büyük taşınmanın ikincisi aşaması bu gece saat 03.00'te başlayıp sabah saat 08.00'e kadar planlanan bir şekilde tamamlandı.

Operasyonun yüzde 38'inin başarıyla tamamlandığı aşamanın ardından taşınma işlemine ara verildi. Taşınma işleminde üçüncü aşamaya geçildi.

THY'ye ait malzeme, konteyner ve araçlar, Atatürk Havalimanı apronunda vinçlerle tırlara yükleniyor. Aprondaki işçiler de belirlenen alanda nakil işlemleri için mesailerini sürdürüyor.

Atatürk Havalimanı'ndan saat 19.00 gibi çıkış yapmaya başlayan tırlar, Basın Ekspres Yolu'ndan Mahmutbey Kavşağı'na geçerek, buradan da Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanacak.

Polis ve jandarma ekipleri de taşınma işlemleri sırasında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken, güzergahtaki 5 ayrı noktada da "backup" istasyonları kuruldu. Araçlarda meydana gelebilecek arıza ve diğer durumlara bu noktalardaki görevliler anında müdahale edebilecek.

Atatürk Havalimanı'ndan farklı zamanlarda hareket eden THY'ye ait uçakların İstanbul Havalimanı'na intikali de sürüyor. Toplam 45 saatlik taşınma sürecinde ilk etapta THY'nin 167 uçağının İstanbul Havalimanı'na inmesi bekleniyor.

Küresel havacılık tarihinde benzeri görülmemiş taşınma operasyonu, toplamda 45 saat sürecek ve 6 Nisan Cumartesi günü saat 23.59'da tamamlanacak.

Operasyonun planlanan şekilde hayata geçirilmesi adına yarın saat 02.00 ile 14.00 arasında Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapatılacak. Atatürk Havalimanı'ndan yolcu taşıyacak son uçak, İstanbul-Singapur uçuşunu gerçekleştirecek.

"Büyük Göç" süresince gerçekleşecek ilk uçuş ise İstanbul Havalimanı-Ankara Esenboğa Havalimanı arasında düzenlenecek. Devamındaki süreçte, THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan icra edeceği uçuşlar, belirli bir plan çerçevesinde kademeli olarak artırılacak.

Öte yandan Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, taşınma süreciyle ilgili apronda incelemelerde bulundu ve yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'nin Golan kararı bir uluslararası hukuk cinayetidir
Suudilerin nükleer hevesi
GÖRÜŞ - ABD Venezuela’yı öldürüyor
NATO’yu kim tehdit ediyor: Türkiye’nin S-400’leri mi, Beyaz Saray’ın Evanjelikleri mi?
Mısır’da yargının zoru ne?

Benzer haberler

Hava yoluyla 3 ayda 41,4 milyon yolcu taşındı

Hava yoluyla 3 ayda 41,4 milyon yolcu taşındı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk

Sabiha Gökçen'de 'büyük taşınma' için önlemler alındı

Atatürk Havalimanı'ndan son uçuşun anonsunu Bakan Turhan yapacak

Atatürk Havalimanı'ndan son uçuşun anonsunu Bakan Turhan yapacak
'45 saatte taşınmayı tamamlayacağız'

'45 saatte taşınmayı tamamlayacağız'
HAVAİST'in hizmet vereceği hat ve duraklar belli oldu

HAVAİST'in hizmet vereceği hat ve duraklar belli oldu