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Türkiye

Yozgat'ta bir terörist yakalandı

Yozgat'ta PKK/PYD-YPG mensubu bir terörist yakalandı.

Ömer Ertuğrul   | 04.10.2019
Yozgat'ta bir terörist yakalandı

Yozgat

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Yerköy ilçesinde PKK/PYD-YPG üyesi bir teröristin bulunduğu tespit edildi. 

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu M.H. (21) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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