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Edirne'de kuvvetli sağanak

Edirne'de kuvvetli sağanak, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Cihan Demirci,Gökhan Balcı   | 04.10.2019
Edirne'de kuvvetli sağanak

Edirne

Çiseleme şeklinde başlayan yağış kısa sürede kuvvetli sağanağa dönüştü.

Cadde ve sokaklarda kısa sürede su birikintileri oluştu. Trafikte aksamalara neden olan sağanak nedeniyle bazı vatandaşlar tarihi çarşılara sığındı.

Meteorolojiye göre kuvvetli sağanak geceye kadar aralıklarla devam edecek.

Güneyde fırtına da etkili

Enez ilçesinde Yunanistan tarafından gelen bulutlar nedeniyle hava kısa sürede karardı. İlçede vatandaşlar fırtına nedeniyle önlem aldı.

Çataltepe Mahallesi'nde sürü halinde yaklaşık 300 keçi şiddetli fırtınaya yakalandı.

Bu mevkide otlayan keçi sürüsü, şiddetli rüzgardan korunmak için çobanlarının yönlendirmesiyle ağıllarına yöneldi.

Bu sırada, çeltik tarlalarındaki biçerdöverler hasada ara vermek zorunda kaldı.



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