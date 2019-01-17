Yönetmen ve yazar Derviş Zaim'in annesi Ruhsar Zaimağaoğlu vefat etti.

İSTANBUL



Yönetmen ve yazar Derviş Zaim'in annesi Ruhsar Zaimağaoğlu vefat etti.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Ruhsar Zaimağaoğlu, dün sabah saatlerinde Kıbrıs Gazimağusa'da kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetti.

Zaimağaoğlu, 1933 yılında dünyaya geldi. 1950'li yıllarda inşaat dairesinde ilk Türk kadın olarak görev yapan Zaimağaoğlu, daha sonra lisede öğretmenlik yaptı.

Eşi Mustafa Zaimağaoğlu'nu 1990 yılında kaybeden Ruhsar Zaimağaoğlu'nun, Derviş Zaim'den başka Hasan Zaimağaoğlu adlı bir başka oğlu ve 3 torunu bulunuyor.

Zaimağaoğlu'nun cenazesi yarın Gazimağusa'daki Lala Mustafa Paşa Camisi'nden öğle namazını müteakip kaldırılarak, Gazimağusa kabristanına defnedilecek.

Muhabir: Aişe Hümeyra Bulovalı



