Yıldırım ile Kitaroviç bir araya geldi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ile görüştü.

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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ile görüştü.

TBMM Başkanlığında yapılan baş başa görüşmenin ardından Yıldırım ve Kitaroviç, Divan Salonu'nda düzenlenen heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Basına kapalı görüşmeye, Türkiye-Hırvatistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı İsmail Bilen, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan katıldı.

Görüşmede, konuk heyetten Hırvatistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Zdravka Busiç, Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ivana Crnic, Hırvatistan İslam Cemaati Lideri Aziz Hasanoviç ile Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanoviç yer aldı.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç daha sonra TBMM Başkanı Yıldırım eşliğinde, Meclisin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında darbeciler tarafından uçakla bombalanan bölümlerini gezdi.

Kitaroviç, 15 Temmuz gecesi yaşananlar ve yapılan saldırıya ilişkin bilgi aldı.



Muhabir: Sinan Uslu