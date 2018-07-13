TBMM Başkanı Yıldırım, "Bu Şeref Madalyası benim için çok önemli bir anlam ifade ediyor. Şartlar ne olursa olsun Sayın Cumhurbaşkanım, 40 yıl önce başladığımız bu yolculuk ebediyete kadar devam edecektir." dedi.

ANKARA

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Devlet Şeref Madalyası Tevcih Töreni'nde konuştu.

TBMM Başkanı Yıldırım şunları söyledi:

"Bu Şeref Madalyası benim için çok önemli bir anlam ifade ediyor. Erzincan'ın Refahiye kazasından, Kayı köyünden Bahar Hanım ve Topal Dursun'un evladı Binali Yıldırım olarak, böyle bir sorumluluğu sizinle beraber üstlenerek ülkeme ve milletime hizmet yapabildiysem, benim için en büyük mutluluk budur. Şartlar ne olursa olsun Sayın Cumhurbaşkanım, 40 yıl önce başladığımız bu yolculuk ebediyete kadar devam edecektir."